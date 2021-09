Renaud Muselier poursuit sa convalescence et met en garde les antivax

Dépisté positif au coronavirus, le 30 août dernier, mais négatif depuis le 7 septembre, le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier poursuit sa convalescence.

«Dès mon premier test positif, j’ai été immédiatement pris en charge par les équipes de l’IHU du Professeur Didier Raoult, qui m’ont permis d’être soigné et accompagné dès l’apparition des symptômes», souligne le président de Région.

«En seulement 24 heures, 12 personnes de mon entourage personnel et professionnel, toutes vaccinées avec deux doses, avaient été contaminées : pas une seule n’a été hospitalisée, toutes sont négatives aujourd’hui !» précise -t-il.

«Je n’ai jamais été hospitalisé non plus, ni envoyé bien sûr dans un service de réanimation, et je dois cette chance au fait d’avoir été pris en charge et soigné par ces professionnels de santé, tout comme au fait d’avoir reçu deux doses du vaccin, dès le début de l’année 2021».

«Si je n’avais pas été vacciné, j’aurais été un candidat idéal à la réanimation»

Et Renaud Muselier de lancer une mise en garde : «Que les choses soient claires pour tous les antivax qui s’en prennent à nos Vaccinobus depuis quelques jours : si je n’avais pas été vacciné, avec la virulence du Covid subi, j’aurais été un candidat idéal à la réanimation».

«Je suis fatigué de façon chronique, me remets et me donne du temps, en limitant presque totalement les manifestations extérieures. Je peux compter sur une majorité solide et des élus compétents pour me représenter sur la plupart des événements organisés par la Région, et nous serons d’ailleurs au travail ce matin avec notre premier séminaire de majorité de l’année», ajoute l'élu.