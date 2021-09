Cartables trop lourds : une loi réclamée par la principale fédération de parents

Le poids des cartables est un problème soulevé depuis des années par les parents d'élève et les professionnels de l'éducation. Aujourd'hui, la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) réclame une loi pour y mettre fin.

Cahiers, classeurs, manuels scolaires... Au collège et au lycée, les fournitures s'accumulent dans les cartables qui pèsent près de 9 kg en moyenne. Or selon les professionnels de santé, un cartable ne devrait pas excéder 10% du poids de l'enfant. Soit 3,4 kg pour un élève de 11 ans et un peu plus de 4 kg pour un adolescent de 13 ans.

Les conséquences sur le corps sont déjà bien connues : «déformation du squelette, déséquilibre dans la marche, compression respiratoire, scoliose, lombalgies», liste la FCPE.

Reconnu comme une question de santé publique

Après la reconnaissance du surpoids du cartable comme une question de santé publique en 2008, des mesures ont pourtant été prises, comme la numérisation des manuels ou le prêt de tablettes numériques. Mais le problème semble persister. «Des choses ont été faites pour tenter de résoudre ce problème. Mais cela reste très inégal d'un établissement à l'autre», estime Audrey Chanonat, principale adjointe d'un collège de La Rochelle.

C'est pourquoi la principale fédération de parents d'élèves réclame une loi pour régler définitivement le problème. «Il s’agirait d’aboutir à un code protecteur pour les enfants et les adolescents au même titre que le code du travail pour les salariés», explique la FCPE.

Plusieurs solutions sont déjà avancées : mettre des casiers à disposition des élèves, prêter un double jeu de livres, développer les manuels numériques mais aussi apprendre à l'enfant à faire correctement son cartable pour qu'il évite les charges inutiles.