Immobilier : le nouveau DPE suspendu temporairement

La mise en place du nouveau DPE (diagnostic de performance énergétique) semble connaître quelques difficultés. Quelques mois après son entrée en vigueur, le ministère du Logement vient de le suspendre pour les logements construits avant 1975.

Dans un communiqué publié ce vendredi, il indique que des « résultats anormaux » de diagnostics ont été détectés pour « certains types de logements, parmi ceux construits avant 1975 ».

En clair, beaucoup trop de biens se sont retrouvés dans la catégorie G, la pire du classement. Les professionnels du secteur ont relevé depuis le 1er juillet dernier une dégradation anormale des classements énergétiques du parc de logements français. De quoi contrarier les propriétaires des biens concernés qui voient ainsi leur valeur en être affectée.

Des analyses sont en cours « pour mieux comprendre et corriger ces "anomalies" » a indiqué le ministère. Et en l’attente de leurs résultats, la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature « recommande aux diagnostiqueurs de suspendre l’édition des diagnostics de performance énergétique pour les logements datant d’avant 1975, hormis dans les cas rendus nécessaires par des transactions urgentes »

Cette suspension ne devrait être que de courte durée. Des mesures correctives doivent être communiquées à la suite d’une réunion le 4 octobre prochain.

La nouvelle a été accueillie favorablement par les professionnels. « Nous nous félicitons que nos alertes aient été entendues et accueillons avec soulagement la recommandation de suspendre l’édition des DPE sur les logements de cette période. » a indiqué dans un communiqué Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM.

L’objectif de ce nouveau DPE est de lutter contre les passoires thermiques.