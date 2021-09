Pass sanitaire piraté : que faire en cas de fraude ?

Personne ne peut y échapper, pas même le plus haut responsable de l'Etat. Alors que les soignants à l'origine de la fuite du pass sanitaire d'Emmanuel Macron ont été identifiés ce 24 septembre, les fraudes au précieux sésame peuvent arriver à n'importe quel moment. Heureusement, une solution existe.

Si votre QR code venait à être diffusé sur Internet ou utilisé par d'autres personnes, il est possible de les en empêcher. Pour cela, il suffit d'aller sur le site de l'Assurance maladie pour demander un nouveau QR code, de faire la demande à un professionnel de santé ou encore d'aller dans une CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie).

Par ailleurs, si vous ne savez pas que votre pass sanitaire a fuité, la fraude peut avoir été repérée par les services de l'Etat. En effet, une liste noire qui comprend tous les QR codes «abusivement utilisés» existe. Ceux-ci sont alors désactivés. Un message s'affiche alors sur TousAntiCovid pour prévenir la personne concernée.

À noter cependant que si le QR code a fuité, mais qu'il n'est pas repéré, il restera valide. Et ce même si vous téléchargez un nouveau. L'Elysée à fait savoir que ses équipes travaillaient pour éviter ces fraudes de manière plus efficace. Pour rappel, il est interdit d'utiliser le pass sanitaire d'une autre personne, sous réserve de se voir infliger une amende de 750 euros, et 1.500 euros en cas de récidive sous quinze jours.