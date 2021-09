Sommeil : faut-il dormir une à deux heures de plus le week-end ?

Le week-end, on apprécie de pouvoir dormir une à deux heures de plus pour rattraper le manque de sommeil accumulé durant la semaine. Mais est-ce vraiment conseillé ?

En raison «de la privation chronique de sommeil en semaine, de nombreuses personnes dorment davantage le week-end. On observe ce phénomène depuis une vingtaine d’années», affirme le neurologue Marc Rey, président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV).

Mais selon ce dernier, il vaut mieux changer ses habitudes dans la semaine. «Il faut s’organiser pour se coucher plus tôt en semaine afin de ne pas avoir de sommeil à rattraper le week-end», explique le spécialiste, rappelant que l’idéal est «de garder des horaires fixes», y compris quand on ne travaille pas.

cONNAÎTRE SON BESOIN DE SOMMEIL

Et pour cause, cela a un effet synchronisateur du rythme veille-sommeil, régulé par l’horloge biologique circadienne. Sans compter qu’en perturbant son cycle le samedi et le dimanche, «la reprise le lundi sera encore plus difficile», ajoute le neurologue. Il précise néanmoins qu'il vaut mieux «dormir quelques heures de plus le week-end que de ne pas récupérer du tout».

Par ailleurs, il est bon de noter que l’on est pas tous égaux face au sommeil, «cela dépend de chaque individu». «Ce qui est important, c’est de connaître son besoin de sommeil», souligne Marc Rey. La durée optimale d’une nuit est celle qui permet de se sentir reposé et d’avoir un bon fonctionnement dans la journée. Une fois qu’on la connaît, «il faut alors adapter ses heures de coucher et de lever» au quotidien.