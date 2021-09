DIRECT - Coronavirus : la France va doubler le nombre de doses de vaccins données

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. Les Etats-Unis vont doubler leurs dons de vaccins portant le total de doses promises à des pays pauvres à plus de 1,1 milliard, a annoncé Joe Biden mercredi. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19.

22h47

La France va donner aux pays pauvres 120 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, soit le double de ce qu'elle prévoyait précédemment, a promis samedi le président Emmanuel Macron.

«L'injustice c'est que dans d'autres continents, évidemment, la vaccination est très en retard. A cause de nous, collectivement. En Afrique, c'est à peine 3% de la population qui est vaccinée - on doit aller plus vite, plus fort», a lancé le chef de l'Etat dans une séquence vidéo diffusée pendant le concert à Paris de l'organisation caritative Global Citizen.

20h

«Contre Macron et ses mesures liberticides»: des milliers de personnes ont manifesté samedi dans les rues de nombreuses villes pour dénoncer le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants pour le onzième samedi consécutif.

A Paris, où quatre cortèges devaient arpenter les rues, quelques milliers de personnes, dont de nombreux gilets jaunes, ont manifesté entre la gare de Lyon (XIIe arr.) et le Sacré Coeur (XVIIIe), alors que d'autres ont répondu à l'appel de Florian Philippot (extrême droite) dans l'ouest plus cossu. Au total, entre 60.000 et 80.000 personnes devaient se mobiliser à travers 185 cortèges dans toute la France, marquant un net fléchissement par rapport au début du mouvement, entamé mi-juillet.

«Je manifeste contre Macron et ses mesures liberticides. Moi je ne suis pas vacciné, je n'ai pas confiance, mais je serai peut-être obligé si les tests deviennent payants», a relaté Tristan, retraité de 72 ans, «gilet jaune de la première heure», dans la manifestation parisienne.

Dans le cortège, selon un journaliste de l'AFP, un homme déguisé en Jésus Christ portait une croix en forme de rails sur laquelle était écrit «Halt pass» ainsi que «Arbeit Macht Frei» (Le travail rend libre), inscription qui figurait à l'entrée de camps de concentration et d'extermination nazis.

18h48

L'Irlande a mis fin samedi à la quarantaine obligatoire de deux semaines imposée depuis mars aux visiteurs entrant dans le pays pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le ministre de la Santé irlandais Stephen Donnelly a annoncé dans un communiqué «le retrait, à compter d'aujourd'hui, de tous les pays restants inscrits sur la liste officielle des États» dont les ressortissants étaient soumis à une quarantaine de 14 jours à l'hôtel à leur arrivée en Irlande.

En plus des ressortissants des États désignés par le gouvernement irlandais, les voyageurs qui ne pouvaient présenter de test PCR négatif au covid-19 étaient également soumis à la quarantaine. Selon le ministère de la Santé, 10.300 personnes ont ainsi été placées en quarantaine à l'hôtel à leur arrivée sur le territoire irlandais ces six derniers mois.

Près de 600 d'entre elles ont été testées positives pendant leur séjour.

10h43

L'Inde exportera huit millions de doses de vaccin contre le coronavirus d'ici à la fin du mois d'octobre, après avoir levé son interdiction d'envoyer des doses à l'étranger, a déclaré samedi un haut responsable du ministère des affaires étrangères.

Le Premier ministre Narendra Modi a fait cette promesse lors d'un sommet avec les dirigeants des États-Unis, du Japon et de l'Australie - "le quadrilatère" de la région Pacifique - à Washington vendredi.

07h07

«Jamais la Guyane n’avait enregistré autant de décès et d’admissions en réanimation» depuis le début de l'épidémie de Covid-19, a alerté vendredi le bulletin épidémiologique de Santé publique France.

Lors des sept derniers jours, "21 Guyanais ont succombé au Covid-19, un chiffre jamais atteint" a, pour sa part, souligné l'ARS, vendredi, dans son bulletin quotidien.

Une hausse des hospitalisations Covid en pédiatrie est constatée depuis 3 semaines, les moins de 20 ans représentent 9% des hospitalisations, le double de leur taux en 3ème vague selon SPF.

En revanche, si le nombre d'hospitalisations a atteint le niveau du pic de la 3ème vague la semaine dernière comme la précédente, il reste encore inférieur au pic de 1ère vague. Le variant delta a été soupçonné dans 99% des tests positifs criblés la semaine dernière.