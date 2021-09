Coronavirus en France : le bilan de ce dimanche 26 septembre

La quatrième vague épidémique recule lentement. «On est en bonne voie», a estimé le ministre de la Santé. Le point quotidien sur l'épidémie de Covid en France, avec les chiffres de Santé Publique France et du ministère de la Santé.

Ce dimanche 26 septembre, 4.706 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 6.994.319 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.

Le taux de positivité des tests est descendu à 1,3% (contre 2,6% début septembre).

Selon le point quotidien de l'agence sanitaire, le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés atteignait 7.994, un chiffre en très légère hausse par rapport à la veille avec 14 patients supplémentaires, mais inférieur à celui enregistré une semaine plus tôt (8.887) et aux quelque 11.000 malades décomptés au tout début septembre.

Au total, 89 patients ont été admis à l'hôpital ces dernières 24 heures, contre 113 dimanche dernier.

Dans le détail, les services de soins critiques, réservés aux cas les plus graves, accueillaient 1.577 patients (6 de plus que la veille), contre 1.832 une semaine auparavant et près de 2.300 début septembre.

Ces dernières 24 heures, 35 nouveaux patients ont été admis dans ces services.