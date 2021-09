Politique, Culture, Sport… A quoi ressemblait le monde quand Merkel est arrivée au pouvoir ?

Angela Merkel va quitter son poste de chancelière d'Allemagne à l'issue des élections fédérales qui ont lieu ce dimanche 26 septembre. Au total, elle aura été aux affaires pendant près de seize ans. Elle laisse son pays dans un monde bien différent de celui de 2005.

Une Allemagne diminuée

Elue chancelière le 22 novembre 2005, Angela Merkel hérite d'un pays en difficulté considéré comme «l'homme malade de l'Europe». Marché du travail rigide, taux de chômage élevé : l'Allemagne est encore loin d'être le moteur économique de l'Union européenne.

Ailleurs en Europe, le Royaume-Uni de Tony Blair panse ses plaies après les attentats de Londres. En Russie, Vladimir Poutine est déjà le maître du Kremlin depuis 2000. En France, Jacques Chirac fête ses dix ans au pouvoir. George W. Bush occupe la Maison blanche depuis 2001, tandis que l'actualité internationale est principalement marquée par la guerre en Irak. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron poursuit sa carrière d'inspecteur des finances.

les banlieues françaises s'embrasent

Le 27 octobre 2005, deux adolescents de Clichy-sous-Bois meurent électrocutés dans un local électrique après avoir voulu échapper à un contrôle de police. S'en suivent trois semaines d'émeutes dans les banlieues de tout le pays.

Après deux semaines de violences urbaines, l'état d'urgence est déclaré. Le calme revient à la mi-novembre. En France, l’année 2005 est aussi marquée par la victoire du «non» au référendum sur la constitution européenne.

Youtube voit le jour

Le 24 avril 2005, la première vidéo YouTube de l'histoire est publiée. Elle montre Jawed Karim, le co-confateur du site, en train de visiter un zoo. Quelques mois plus tôt, c'était la plate-forme Dailymotion qui faisait ses débuts. L'année 2005 est aussi celle de la sortie de la console Xbox 360 et de l'arrivée dans les foyers français de la télévision numérique terrestre (TNT).

Le r'n'b domine les charts

Dans les années 2000, c'est le R'n'B qui squatte les ondes. En 2005, Amel Bent chante «Ma philosophie», Lââm «Petite sœur», et M. Pokora «Elle me contrôle». Côté variétés, le chanteur issu de la Star Academy Grégory Lemarchal cartonne avec «Ecris l'histoire».

Aux Etats-Unis, Rihanna se fait connaître avec «Pon de Replay», tout comme Akon avec «Lonely». Les amateurs de rock, eux, se régalent de «Boulevard of Broken Dreams», le nouvel album de Green Day. Mais 2005 est aussi l'année du phénomène Crazy Frog, cette grenouille en 3D mise en scène dans des clips d'eurodance.

Brice de nice «Casse» le box-office

En 2005, le box-office français est dominé par les trois grandes sagas du moment : Harry Potter («Harry Potter et la Coupe de Feu»), Star Wars («La Revanche des Sith») et Le Monde de Narnia («Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique». Révélé à la télévision dans «Un gars, une fille», Jean Dujardin crève l'écran avec son personnage de Brice de Nice.

Le monde découvre RAfael Nadal

L'Espagnol Rafael Nadal remporte son tout premier Roland-Garros à l'été 2005 et écrit la première page d'une longue histoire d'amour entre lui et la terre battue parisienne.

En football, l'Olympique lyonnais de Juninho règne sans partage sur le championnat de Ligue 1. Porté par Pauleta, le PSG végète dans le ventre mou du classement. En Ligue des champions, c'est le grand Liverpool qui brille. La finale, mémorable, voit le club de Steven Gerrard remporter la coupe après avoir été mené au score 3-0 par le Milan de Kaka, Pirlo, Gattuso et Maldini. Pas sûr que Kylian Mbappe, qui n'avait que 6 ans, ait vu le match.