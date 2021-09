RATP : les carnets de tickets de métro en carton commencent à disparaître

«À partir d'octobre 2021», le carnet de tickets de métro en carton ne sera plus vendu aux automates, s'est félicitiée la RATP, qui souligne qu'il s'agit d'une «nouvelle étape dans la modernisation des titres de transports».

«Le carnet de tickets t+ en carton va progressivement disparaître à partir d’octobre 2021», avait déjà annoncé la Régie autonome des transports parisiens cet été, précisant que «des solutions plus pratiques et économiques» étaient «déjà disponibles».

Du 14 octobre 202 à mars 2022

Concrètement, dès le jeudi 14 octobre prochain, les carnets de tickets t+ en carton ne seront plus vendus aux automates de vente d’une centaine de stations du réseau, à Paris et en proche-couronne.

Une deuxième phase s'ouvrira ensuite en janvier 2022, où il ne sera plus possible d'acheter des carnets de tickets de métro dans les automates de 176 stations supplémentaires. Enfin, en mars 2022, plus aucun automate et guichet du réseau RATP ne pourra en vendre.

Des tickets remplacés par des cartes dématérialisées

En remplacement, il sera désormais possible d'acheter une carte Navigo Easy – à l'instar de l'Oyster Card à Londres – pour charger ses tickets dessus depuis les automates, et même depuis l'application mobile «IDF Mobilités».

Celle-ci coûte 2 euros mais est réutilisable à l'infini. De fait, le premier carnet de tickets de métro sur Navigo Easy coûtera donc 16,9 euros (au lieu de 14,9 euros) mais pourra ensuite être utilisée pour tous les déplacements sur le réseau RATP (forfait Navigo jour, OrlyBus, RoissyBus...).

Une solution notamment privilégiée pour des questions environnementales. En 2019, 28 millions de tickets ont été vendus en carnet, explique la RATP, qui rappelle que «jeté dans la rue, un ticket de métro met un an à se décomposer, soit autant de temps qu’un mégot de cigarette».

Attention néanmoins, le ticket de métro en carton n'est pas voué à disparaître complètement, puisqu'il sera encore possible d’acheter certains titres en version carton, tels que le ticket t+ à l’unité ou encore le billet origine destination qui permet de voyager en banlieue restent encore vendus sous format cartonné.