Vidéo : à Nice, la maison de Christian Estrosi visée par des manifestants anti-pass sanitaire

La onzième journée de mobilisation contre le pass sanitaire, samedi 25 septembre, a vu le nombre de manifestants s'amoindrir encore à Nice. Mais parmi ce cortège réduit de 1.500 personnes, certains se sont écartés du parcours convenu pour prendre la direction du domicile du maire de la ville : Christian Estrosi.

Les forces de l'ordre leur ont barré la route avant qu'ils puissent atteindre la maison. Maintenus à distance, les manifestants se sont toutefois rassemblés à proximité, brandissant des drapeaux français et scandant «Estrosi collabo !». Selon une source policière, la foule a été dispersée avec «l'usage de la force».

En tant que responsable public avoir des désaccords qui engendrent des provocations j'y suis habitué et ça fait partie des responsabilités que j'assume. S'en prendre à mon foyer familial est inqualifiable et illustre la sauvagerie de ceux qui prétendent défendre une juste cause. https://t.co/Eqlua8zZCy

— Christian Estrosi (@cestrosi) September 25, 2021