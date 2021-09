Visites à domicile : SOS Médecins annonce 24h d’arrêt total à partir de lundi 8h

SOS Médecins sera en arrêt total pendant une durée de 24 heures à partir du lundi 27 septembre 2021 à 8 heures. Cet arrêt de l’activité a pour but de dénoncer la disparition «programmée de la visite à domicile».

Face à la réduction progressive des visites à domicile, SOS Médecins a décidé de réagir. Au début du mois de septembre, la fédération avait appelé à la mobilisation. La date de cette dernière ayant été tenue secrète jusqu’à la publication d’un communiqué de presse dimanche 26 septembre, afin d’éviter que «le mouvement soit tué dans l'œuf».

Ainsi, «les 63 associations SOS Médecins réalisent un arrêt total de leur activité», c’est-à-dire, visite à domicile, consultation, centre de régulation et téléconsultations pour une durée de 24 heures. Cet arrêt aura lieu à partir de lundi 27 septembre 2021 dès 8 heures et jusqu’au lendemain matin même heure.

Une demande de revalorisation des visites à domicile

Au cœur de cette action contestataire, «la fin programmée des visites à domicile». SOS Médecins estime qu’il faut revaloriser les visites à domicile avant que ces dernières ne disparaissent totalement. Et cette revalorisation doit passer par une hausse des tarifs de visite.

En effet, le communiqué de SOS Médecins met en avant que «depuis plus de 15 ans, les moyens alloués à la visite à domicile sont insuffisants au regard des besoins des Français et du vieillissement de la population» et notamment «l'indemnité de déplacement de 10 euros pour les visites de jour n'a pas évolué depuis 15 ans».

Ce manque de moyens a pour conséquence, le «désengagement croissant des médecins généralistes de cette pratique» qui est en danger de disparition. Chaque année, les praticiens adhérents de SOS Médecins réalisent près de trois millions de visites à domicile.