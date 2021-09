DIRECT - Coronavirus : faute d’aide de l’Etat, Ile-de-France Mobilités suspend ses paiements à RATP et SNCF

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. Jean Castex a confirmé dimanche la fin de la gratuité des tests «de confort» de dépistage du Covid-19 au 15 octobre, tout en précisant qu'ils continueront d'être remboursés pour raison médicale, sans nécessiter de prescription pour les personnes vaccinées. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19.

10h22

L'autorité régionale des transports Ile-de-France Mobilités a annoncé lundi avoir suspendu ses paiements à la RATP et à la SNCF, faute d'avoir trouvé un accord avec l'Etat à qui elle réclame une subvention de 1,3 milliard d'euros pour compenser les pertes liées à la pandémie de Covid-19.

"Ile-de-France Mobilités a suspendu les paiements à la RATP et la SNCF", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'institution régionale présidée par Valérie Pécresse, précisant que "des négociations serrées continuent avec Matignon".

09h56

L'épidémie de Covid-19 continue de se propager en Nouvelle-Calédonie, provoquant la mort d'environ dix personnes par jour et la saturation des établissements hospitaliers, qui ont reçu ce week-end le renfort d'une centaine de soignants de la réserve sanitaire.

Exempte de Covid pendant plus de 18 mois, l'archipel français du Pacifique Sud est depuis le 6 septembre confronté à une flambée de cas de Covid-19 due au très contagieux variant Delta. Selon les derniers chiffres communiqués lundi par le gouvernement local, 31 personnes sont mortes au cours des trois derniers jours, portant le total des victimes à 93, en quasi totalité non vaccinées.

07h44

Les habitants vaccinés de Sydney vont enfin sortir d'un confinement de plus de trois mois à la mi-octobre, ont annoncé lundi les autorités, dévoilant un «plan pour la liberté» au moment où le nombre de cas diminue dans la ville. L'obligation de rester chez soi doit être levée à Sydney et dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud lorsque le taux de vaccination complète dépassera 70%, un objectif que la Première ministre de l'Etat Gladys Berejiklian pense atteindre le 11 octobre.

Pour la première fois depuis plus de trois mois, les pubs, restaurants et magasins pourront alors rouvrir aux clients vaccinés et les amis et les familles vivant dans la plus grande ville australienne pourront à nouveau se réunir.

06h03

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé négatif au Covid-19 dimanche alors que le nombre des cas enregistrés dans sa délégation au retour de l'Assemblée générale de l'ONU à New York est passé de trois à quatre, a annoncé le gouvernement. «Le président de la République, Jair Bolsonaro, a été testé négatif au Covid-19 ce dimanche au palais de l'Alvorada», souligne un communiqué, sans préciser si le chef de l'Etat, placé à l'isolement à son retour de New York mercredi, reprendra ses activités dès lundi ou se fera tester auparavant une deuxième fois.