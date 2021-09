Emploi : Jean Castex annonce un plan pour lutter contre les difficultés de recrutement des entreprises

Pour faciliter les recrutements et mettre fin à la pénurie de main-d’œuvre, induite en partie par la crise sanitaire, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une série de mesures pour relancer l'emploi et la formation.

En déplacement à Châtellerault, dans la Vienne, le chef du gouvernement a annoncé un nouveau «plan d’investissement dans les compétences», pour faire face aux difficultés de recrutement et au chômage. Accompagné de la ministre du Travail Elisabeth Borne, il a souligné une situation «paradoxale» car les entreprises «ne parviennent pas à recruter», et dans le même temps, les chômeurs «ne parviennent pas à retrouver un emploi».

Dans une interview accordée au journal Les Échos publiée ce lundi, Jean Castex avait déjà annoncé les trois leviers sur lesquels le gouvernement compte s’appuyer : la réforme de l’assurance chômage, la formation professionnelle et l’attractivité des métiers.

Concernant l’assurance chômage, qui sera mise en œuvre progressivement entre le 1er octobre et le 1er décembre, le Premier ministre affirmait dans les colonnes des Échos : «Nous croyons profondément que cette réforme permettra de lutter contre les contrats courts payés de façon indue par l'assurance chômage et qu'elle incitera à un arbitrage entre le travail et la non-activité en faveur de l'emploi, dès lors qu'il y en a, ce qui est le cas.» Une réforme toujours décriée par les syndicats, qui ont appelé à la grève le 5 octobre prochain.

Encourager la formation professionnelle

Le gouvernement souhaite miser un maximum sur la formation, à la fois des jeunes et des demandeurs d’emploi. Jean Castex a annoncé mobiliser 1,4 milliard d’euros sur 2021 et 2022, dont 900 millions cette année pour la formation professionnelle, avec l’objectif de former 1,4 millions de demandeurs d’emploi l’année prochaine. L’État compte également débloquer 600 millions d’euros pour encourager la formation des salariés au sein des PME. Cette enveloppe permettra donc aux petites entreprises de moins de 300 salariés de former 350.000 personnes supplémentaires.

Pour les demandeurs d’emploi de longue durée (au chômage depuis plus d’un an), et qui représentent 50% des personnes inscrites à Pôle Emploi, le gouvernement souhaite étendre «sur tout l’année 2022 l’aide à l’embauche des alternants, qui fonctionne très bien pour les jeunes». Cette aide, de 5.000 euros pour l’embauche d’un alternant mineur et de 8.000 euros pour un majeur sera applicable aux contrats de professionnalisation pour les chômeurs de longue durée.

Rendre les métiers plus attractifs

Enfin, le gouvernement souhaite rendre les métiers, notamment ceux des filières en tension, plus attractifs. Pour cela, il invite les entreprises et les partenaires sociaux à entamer des négociations, notamment sur les salaires, au sein des branches professionnelles. «L'Etat a fait son boulot, mais il ne peut pas tout faire. Je crois au dialogue social», a affirmé Jean Castex aux Échos.

En déplacement à Lyon ce lundi matin, Emmanuel Macron a annoncé la défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire, une manière selon lui de redonner du pouvoir d'achat aux salariés du secteur de la restauration et de rendre ces métiers plus attractifs. Il a également annoncé ce dimanche la création d'un «centre de formation d'excellence» dédié à la gastronomie française.