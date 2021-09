Les pourboires par carte bancaire vont être défiscalisés dès 2022

Le président de la République a annoncé lundi 27 septembre, la défiscalisation dès 2022, des pourboires en carte bancaire.

Ce lundi se tient à Lyon, le Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation. Emmanuel Macron présent à ce salon a annoncé la défiscalisation des pourboires en carte bancaire. Une mesure qui devrait entrer en vigueur dès 2022.

Une transaction bancaire est par essence automatiquement déclarée et donc imposée. Lorsque l’on paie son addition au restaurant par carte bancaire en y ajoutant un pourboire, ce dernier est alors automatiquement imposé. Ainsi, Emmanuel Macron souhaite par cette mesure rendre son caractère de complément salarial au pourboire.

«Nous avons décidé que les pourboires payés par carte bleue seraient sans charge pour les employeurs et sans impôts pour les salariés» a ainsi déclaré le président de la République. La mesure a été très bien accueillie par les professionnels. Didier Chenet, président du GNI, le syndicat des indépendants de l’hôtellerie restauration est satisfait de cette mesure. «C'est une excellente nouvelle, car le pourboire fait partie de l'attractivité de nos métiers» s’est-il réjoui, ajoutant que cela permettrait aux clients de laisser plus facilement un pourboire.

Une annonce à visée électorale ?

Cette mesure, qui a pour but de soutenir le secteur de la restauration, ne devrait pas avoir d’impact économique comme l’explique Emmanuel Macron, qui estime qu’elle «ne coûte rien». Elle devrait cependant «permettre d'attirer plus de jeunes et de moins jeunes» alors que le secteur peine à recruter.

Cette annonce intervient alors qu’Emmanuel Macron souhaite remettre le pouvoir d’achat au cœur de son bilan quinquennal. Une mesure qui pour certains a une visée purement électorale. En faisant cette annonce, le président de la République fait également le choix de se rapprocher de ses alliés du Modem. François Bayrou avait proposé cette mesure, jeudi 23 septembre devant l’Assemblée nationale.