DIRECT - Coronavirus : la Russie bat encore son record de décès quotidiens

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. Jean Castex a confirmé, dimanche, la fin de la gratuité des tests «de confort» de dépistage du Covid-19 au 15 octobre, tout en précisant qu'ils continueront d'être remboursés pour raison médicale, sans nécessiter de prescription pour les personnes vaccinées. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

11h17

Le Japon va sortir de l'état d'urgence imposé depuis juillet à une partie du pays face à la pandémie, a annoncé mardi le Premier ministre Yoshihide Suga, alors que la situation sanitaire connaît une nette amélioration depuis quelques semaines.

Les mesures de restrictions actuelles, qui consistent surtout à demander aux bars et restaurants de fermer plus tôt et de ne pas servir d'alcool et aux organisateurs d'événements de limiter le nombre de spectateurs, avaient été mises en place mi-juillet, avant les Jeux olympiques de Tokyo-2020.

10h57

La Russie a enregistré mardi un nouveau record de décès quotidiens dus au Covid-19, la vaccination restant laborieuse et les mesures de confinement absentes malgré la vague du variant Delta qui frappe le pays depuis juin.

Lors des dernières 24 heures, 852 personnes atteintes du coronavirus sont mortes, selon le bilan publié quotidiennement par le gouvernement. Le précédent record de 828 décès avait été établi le 24 septembre.

Au total, 205.531 personnes ont péri des suites du Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon une définition restrictive des décès dus au virus donnée par le gouvernement russe. Selon ce bilan, la Russie est le pays le plus endeuillé d'Europe.

10h30

Le ministère de l'Education nationale va expérimenter dans une dizaine de départements un nouveau protocole sanitaire pour les écoles primaires, consistant à tester tous les élèves d'une classe s'il y a un cas de Covid-19 et à isoler seulement les cas positifs, a annoncé mardi Jean-Michel Blanquer.

Dans un avis rendu mi-septembre, le Conseil scientifique avait préconisé que le dépistage du Covid-19 soit systématique et hebdomadaire à l'école primaire et conduise à n'isoler que les cas positifs au collège et au lycée.

"On est évidemment très attentifs à ce que dit le Conseil scientifique, et donc on va prendre en compte cet avis, en lançant une expérimentation dans une dizaine de départements. L'expérimentation consiste, à chaque fois qu'il y a un cas positif, à tester toute la classe et à ne renvoyer à la maison que ceux qui sont positifs", a indiqué le ministre de l'Education sur Franceinfo.

08h04

Le laboratoire français Sanofi n'ira pas en phase 3 d'essais pour son vaccin à ARN messager contre le Covid - la dernière étape avant une commercialisation -, tout en poursuivant le développement de son autre vaccin contre le virus.

Malgré des résultats intermédiaires positifs pour la phase 1-2 de l'essai de son vaccin à ARN messager, Sanofi juge que celui-ci arriverait trop tard sur le marché, alors que 12 milliards de doses de vaccins anti-Covid auront été produites au total d'ici la fin de l'année.

Les résultats de la phase 3 sur son autre vaccin fondé sur une protéine recombinante, développé avec le britannique GSK, sont quant à eux toujours attendus avant fin 2021.

Les données initiales de l'essai mené sur la technologie de l'ARN messager sont pourtant positives : elles montrent une séroconversion, c'est-à-dire la fabrication d'anticorps, chez 91% à 100% des participants, deux semaines après la deuxième injection, indique Sanofi dans un communiqué publié mardi.