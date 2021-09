Etats-Unis : ils aident ceux qui ont tout perdu en leur offrant des camping-cars

Retrouver l’abri d’un foyer. Aux Etats-Unis, Woody Faircloth et sa fille Luna emploient toute leur énergie au profit de ceux qui ont tout perdu dans des catastrophes naturelles. Depuis plusieurs années, ils mettent en relation ceux qui n'ont plus de maison et ceux qui ont des camping-cars et autres caravanes ou mobil-homes à donner.

Tout a commencé en novembre 2018, lorsque Woody apprend l’histoire d’un homme qui a tout perdu dans l’incendie de sa maison, mais qui se trouvait encore chanceux d'avoir pu sauver son camping-car et de pouvoir y passer ses vacances avec sa famille.

Une histoire bouleversante pour Woody qui propose alors à sa fille Luna, âgée de 6 ans à l'époque, de trouver un camping-car et de l'offrir à une famille dans le besoin pour Noël. «Elle me soutenait à 100 % et m'a même dit que le Père Noël serait fier de nous», témoigne Woody.

Près d'une centaine de camping-cars livrés

Aidé par sa fille, le père de famille a alors lancé une campagne de crowdfunding, qui a reçu un tel succès que les deux compères ont été contactés par des Américains de tout le pays qui souhaitaient donner leur camping-car ou leur caravane, voire même d'anciens bus scolaires à réaménager.

Une émulation collective s'est ensuite créée autour de leur projet, à tel point que Woody et Luna ont créé une association – sous le nom d'EmergencyRV (dont la traduction littérale signifie «véhicule récréatif d'urgence») – et se consacrent à 100 % à cette activité. A date, ils ont déjà pu livrer pas loin d'une centaine de véhicules habitables, et avaient plus d'une centaine de familles sur liste d'attente.

We heard about a disabled US Navy veteran who retired after 22 years of service to Greenville, CA. He recently lost it all in the #dixifire. Thanks to https://t.co/mC4r2fEtuR donors @CareyLRussell now has a place to call home again in a beautiful donated #RV.



(cont.) pic.twitter.com/tBFMm579lx — EmergencyRV (@EmergencyRv) September 25, 2021

Cet été et en septembre encore, Woody a ainsi pu aider de nombreux pompiers qui avaient tout perdu dans les feux qu’ils combattaient eux-mêmes sur le terrain, mais aussi ce vétéran de l'armée américaine, qui a récemment perdu sa maison à cause de l'incendie de Dixie («Dixie Fire») qui dévaste la Californie septentrionale depuis mi-juillet.