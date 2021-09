La France va vendre 3 frégates de défense à la Grèce

La France a signé ce mardi 28 septembre un accord pour la vente de trois frégates à la Grèce pour un montant total estimé entre 3 et 5 milliards d’euros.

Ce contrat, signé à l’Elysée entre le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, permet au constructeur français Naval Group, en charge de la construction des trois navires, de rebondir après la crise des sous-marins australiens.

La construction de ces frégates, comprenant une quatrième en option, se fera à Lorient (Morbihan) pour une livraison prévue auprès de la marine grecque en 2025 et 2026.

Grèce et France continuent leur coopération historique : la choisit la et Naval Group pour doter sa Marine de 3 frégates de construction française, avec une 4e en option. Des équipements de pointe qui participent à une défense européenne ambitieuse. — Florence Parly (@florence_parly) September 28, 2021

Le ministère français des Armées évoque un contrat s’élevant à 3 milliards d’euros alors que la presse grecque table sur une somme avoisinant les 5 milliards d’euros. Avec la signature de ce contrat, la Grèce devient le premier pays étranger à se doter de ces frégates de défense et d’intervention.

La sécurité mise en avant dans l'UE

Emmanuel Macron s’est félicité de ce partenariat, qui permet à l’UE et à l’Otan «d'agir plus efficacement et de façon plus coordonnée ensemble pour la paix et la sécurité en Méditerranée, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les Balkans», selon des propos rapportés par l’AFP.

L’objectif est différent d’un côté et de l’autre : les Grecs renforcent leur programme d’armement pour lutter contre les provocations turques à l’est de la Méditerranée et les Français se félicitent du développement de l’autonomie stratégique européenne.

Une décision lourde de sens sur le plan politique pour le chef d’Etat français, qui prendra la présidence de l’Union européenne dès le 1er janvier 2022.