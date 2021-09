Les consultations chez le psychologue bientôt prises en charge ?

Comptez entre 40 et 70 euros la séance. Les consultations chez le psychologue représentent un certain budget, et ne sont - pour l'instant - pas prises en charge par l'Assurance maladie. Cette règle devrait évoluer très bientôt.

Il s'agit de l'un des principaux thèmes des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, qui se tiennent ces 27 et 28 septembre. D'après RTL, Emmanuel Macron s'apprête à annoncer la prise en charge des rendez-vous chez le psychologue par la Sécurité sociale.

L'objectif est double : rendre les soins plus accessibles financièrement pour les malades, et désengorger les services psychiatriques des hôpitaux, aujourd'hui au bord de l'implosion.

Toujours selon RTL, le remboursement prendra la forme d'un forfait renouvelable pour plusieurs consultations. Il sera effectif pour n'importe quel patient, sans distinction d'âge ni de ressources, à condition d'avoir une prescription médicale.

+27% de consultations chez le psy en six mois

Le remboursement des consultations chez le psychologue était l'une des principales demandes des syndicats. Ceux-ci tirent la sonnette d'alarme depuis déjà plusieurs années, et la crise sanitaire a encore aggravé la situation.

30% des moins de 24 ans ont eu des envies suicidaires au cours des derniers mois, révélait ce lundi 27 septembre un baromètre d'Europe 1. Les sondages hebdomadaires CoviPrev, eux, énoncent que 23% des adultes déclarent des signes d'anxiété, soit 10 points de plus qu'avant la pandémie. Face à cette détresse, les Français appellent à l'aide : le nombre de consultations chez le psychologue a bondi de 27% entre octobre 2020 et mars 2021, selon une étude de Doctolib.

Malheureusement, le secteur psychiatrique n'est pas en état de répondre à cette demande. Il est miné, en particulier le service public, par un manque de moyens et d'effectifs. «C'est simple, il faut tout restaurer», estime Norbert Skumik, président de l'Intersyndicale de la défense de la psychiatrie publique (Idepp). «Et pour ça, il nous faut un grand plan avec des milliards.» Reste à savoir si les mesures prises lors des Assises de la santé mentale seront à la hauteur de ses attentes.