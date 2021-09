Les consultations chez le psychologue vont être remboursées

Les syndicats attendaient cette annonce avec impatience. Les consultations chez le psychologue vont être prises en charge par l'Assurance maladie à partir de 2022, a confirmé Emmanuel Macron.

Le remboursement sera effectif pour tous les patients de plus de 3 ans, à condition d'avoir une prescription médicale. Il s'élevera à hauteur de 40 euros pour la première et 30 euros pour les suivantes. A noter qu'une séance chez le psychologue est actuellement facturée entre 40 et 70 euros.

La prise en charge des consultations chez le psychologue était l'un des principaux thèmes des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, qui se sont tenues ces 27 et 28 septembre. L'objectif d'une telle mesure est double : rendre les soins plus accessibles financièrement, et désengorger les services psychiatriques des hôpitaux, aujourd'hui au bord de l'implosion.

+27% de consultations chez le psy en six mois

Les syndicats de professionnels de la psychiatrie tirent depuis plusieurs années la sonnette d'alarme. Mais «la pandémie a révélé l'importance du sujet de la santé mentale», a souligné Emmanuel Macron.

30% des moins de 24 ans ont eu des envies suicidaires au cours des derniers mois, révélait ce lundi 27 septembre un baromètre d'Europe 1. Les sondages hebdomadaires CoviPrev, eux, énoncent que 23% des adultes déclarent des signes d'anxiété, soit 10 points de plus qu'avant la pandémie. Face à cette détresse, les Français appellent à l'aide : le nombre de consultations chez le psychologue a bondi de 27% entre octobre 2020 et mars 2021, selon une étude de Doctolib.

Malheureusement, le secteur psychiatrique n'est pas en état de répondre à cette demande. Il est miné, en particulier le service public, par un manque de moyens et d'effectifs. «C'est simple, il faut tout restaurer», estime Norbert Skumik, président de l'Intersyndicale de la défense de la psychiatrie publique (Idepp). «Et pour ça, il nous faut un grand plan avec des milliards.» A défaut de lui donner satisfaction, Emmanuel Macron a annoncé ce 28 septembre la création de 800 postes dans les centres médico-psychologiques.