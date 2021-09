Marvel Fitness : le youtubeur condamné en appel pour harcèlement

Deux ans de prison dont un ferme. Telle est la peine infligée en appel au youtubeur Habannou S., plus connu sous le nom de sa chaîne Marvel Fitness.

L'homme de 31 ans a été condamné pour harcèlement moral sur 9 personnes ainsi que pour des violences sur un avocat en septembre 2020. Il avait alors été placé sous mandat de dépôt pour une peine de deux ans de prison, dont un ferme. Un verdict qui a donc été confirmé en appel.

Le président de la cour d'appel a expliqué sa décision : «ce qui importait, surtout, c'est qu'il ne recommence pas». Selon lui, la peine est donc «pédagogique et équilibrée».

Une «petite victoire» pour l'influenceur

Pour rappel, Marvel Fitness n'hésitait pas à s'attaquer directement en vidéo à plusieurs autres influenceurs du milieu du sport. Celui-ci s'est défendu en déclarant qu'il ne faisait que de la satire. En juin, lors d'une audience, il avait assuré «avoir ses torts», sans pour autant reconnaître d'intention «haineuse».

Laura-Lise Bouvier, avocate de parties civiles, a expliqué que cette condamnation était «un grand espoir pour les victimes de cyberharcèlement, qui sont souvent déconsidérées par la justice».

Sur les réseaux sociaux, Marvel Fitness a également réagi. «Pour ma part, ça reste une petite victoire car votre soutien et votre mobilisation m'ont permis d'être avec ma famille plus tôt que prévu et de retour parmi vous sur les réseaux sociaux», pouvait-on lire sur son compte Twitter.