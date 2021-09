Militaire tué au Mali : une cagnotte ouverte pour aider la femme et le fils du soldat

Afin de soutenir la famille du caporal-chef Maxime Blasco, mort au combat au Mali le vendredi 24 septembre dernier à l'âge de 34 ans, une cagnotte en ligne a été ouverte.

Considéré comme un héros par ses pairs, cette cagnotte, lancée sur la plate-forme Leetchi, doit permettre de soutenir, Alexandra, la femme de Maxime Blasco, et Ethan, leur petit garçon de 8 ans.

Ce sont des milliers de donateurs, touchés et reconnaissants pour le service rendu par le soldat du 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces (Isère), qui ont participé à cet élan de solidarité. Ce mardi matin, plus de 83.000 euros avaient déjà été collectés et seront remis aux proches de Maxime Blasco. De nombreux messages de soutien et d'hommages ont également été rendus publics.

Une famille très entourée

En plus d'anonymes, c'est tout le bataillon des chasseurs alpins qui a apporté son soutien à la famille de Maxime Blasco. «On les entoure avec tout un dispositif du service de santé et de la cellule famille, pour aider à surmonter cette épreuve», avait déclaré Erwan le Calvez, chef de corps du 7e bataillon des chasseurs alpins à nos confrères de France Bleu.

Une cérémonie d'hommage national doit également avoir lieu aux Invalides. La date n'a néanmoins pas encore été annoncée.