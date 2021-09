Nice : Christian Estrosi réunit la France Audacieuse pour sa rentrée

A sept mois de la présidentielle, la France Audacieuse fait sa rentrée politique en réunissant ses élus locaux et sympathisants ce mercredi à Nice.

Lancé en 2017 par le maire de Nice Christian Estrosi, ce mouvement de la droite et du centre - qui concentre la plupart de ses débats sur la sécurité, la santé, la transition écologique ou encore les transports - rassemble notamment des maires dont l'objectif est de «faire entendre la voix des territoires face aux problèmes qui touchent le pays et à redonner du sens à la parole publique».

Plusieurs élus comme Arnaud Robinet, maire de Reims, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, Christophe Béchu, maire d’Angers ou encore Caroline Cayeux, maire de Beauvais seront présents ce mercredi après-midi à Nice.

«Au sein de La France audacieuse, le débat doit être libre et chacun, s’il le souhaite, pourra avoir une autre appartenance politique, dès lors qu’elle ne se situe pas dans les extrêmes», précise le maire de la capitale azuréenne Christian Estrosi.

Une rampe de lancement pour … Emmanuel Macron ?

Au programme de cette journée, des ateliers de réflexions et des rencontres entre les élus locaux et les adhérents. Des prises de paroles sont prévues mais celle du président et fondateur du mouvement sera particulièrement scrutée. A quelques mois de la présidentielle, la France Audacieuse fixera ses priorités et ses attentes.

Christian Estrosi, qui a démissionné du parti Les Républicains, pourrait faire un nouveau pas vers Emmanuel Macron, en vue d’une potentielle candidature à sa réélection, en avril prochain.

La France Audacieuse ne revendique pas moins de 6 000 adhérents, quelque 300 maires issus de la droite modérée et du centre et 3 000 élus locaux.