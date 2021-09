Nice : des employés de l’hôpital en grève de la faim pour s’opposer à la vaccination obligatoire

Ces agents du CHU de Nice poursuivent une grève de la faim pour contester l’obligation vaccinale qui a été imposée à l’ensemble des personnels du centre hospitalier.

Cela fait quatorze jours. Quatorze jours que Thierry et Chris, respectivement agent de sécurité et aide-soignant au CHU de Nice ont commencé leur grève de la faim. Entre-temps, ils ont été rejoints par Jacinthe, elle aussi aide-soignante au sein du CHU de Nice. Installés dans des tentes à quelques mètres de l’hôpital, ils ont entrepris cette action pour protester contre l’obligation vaccinale.

«L’idée est née à force d’aller manifester toutes les semaines. On voyait que rien ne changeait», explique Thierry. «Pourquoi dans certains pays d’Europe, ils ont opté pour d’autres stratégies ?», se demande Chris qui reconnaît «avoir peur avec ce vaccin. On n’en connaît pas les conséquences à dix, quinze ans. Et maintenant ça parle de 3e dose, de vacciner les enfants…».

«je dois protéger les patients mais imposer un vaccin, je trouve ça disproportionné»

En deux semaines, Thierry a perdu 10 kg. Les trois agents ne s’alimentent plus qu’en buvant de l’eau, des bouillons de légumes, et un verre de jus de fruit le matin.

«Ce que nous voulons, c’est susciter un vrai débat, apaisé, et ouvrir une perspective», souligne Chris, en poste depuis 25 ans. Thierry lui se dit prêt à se faire tester pour aller travailler : «je dois protéger les patients c’est normal, mais imposer un vaccin, je trouve ça disproportionné».

Ce lundi matin, les trois grévistes de la faim ont reçu la visite de l’élu écologiste Niçois Jean-Marc Governatori : «Je ne dis pas qu’ils ont raison ou tort, mais je les soutiens dans leur lutte contre la pensée unique, explique-t-il. Je pense qu’ils ont fait ce qu’ils devaient faire en réveillant les consciences. Cette grève de la faim peut remettre en cause leur santé morale et physique».