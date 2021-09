Primaire écologiste : qui de Jadot ou de Rousseau pour l’emporter au second tour ?

Après un premier tour extrêmement serré, la primaire écologiste va devoir départager Yannick Jadot et Sandrine Rousseau ce mardi lors du second tour. Une issue très incertaine en raison de deux profils diamétralement opposés, marquant un clivage fort au sein d’EELV et plus largement à gauche.

Alors que 4 candidats ont obtenu plus de 22% des votes lors du premier tour de la primaire écologiste la semaine dernière, le report des voix sera déterminant pour ce second tour - démarré samedi et qui se termine aujourd'hui - pour désigner le candidat officiel du groupe EELV à l’élection présidentielle en 2022.

Le profil des deux candidats est fortement opposé, avec Sandrine Rousseau, tournée vers une écologie radicale, et Yannick Jadot, orienté vers une écologie plus ouverte au grand public. Le report de voix de Delphine Batho et Eric Piolle, éliminés de justesse au premier tour, sera donc déterminant pour faire basculer le second tour.

«Delphine Batho a un côté très tranché sur la décroissance et on la sait très féministe donc une partie de son électorat peut aller chez Sandrine Rousseau. Mais elle vient du PS et elle a été au gouvernement : cette culture de la décision peut faire basculer des électeurs chez Jadot», a analysé le politologue Olivier Rouquan dans les colonnes du journal Ouest-France.

Un clivage interne Gênant pour la gauche

Outre le clivage important au sein du parti écologiste, les deux candidats font peser un risque de déchirement de la gauche. Les idées radicales de Sandrine Rousseau pourrait faire de l’ombre plus à gauche de l’échiquier politique, notamment à l'insoumis en chef Jean-Luc Mélenchon. A l’inverse, la posture modérée de Yannick Jadot gênerait la maire PS de Paris, Anne Hidalgo.

Cela d’autant plus que ces 4 personnages sont crédités de moins de 10% des intentions de vote à l’élection présidentielle selon les différents sondages parus ces derniers jours.

Beaucoup de paramètres qui laissent à penser que le second tour sera «tout aussi incertain que le premier», selon Olivier Rouquan. Une tendance qui s’est confirmée lors des deux dernières primaires écologistes, avec la victoire surprise d’Eva Joly contre Nicolas Hulot en 2011 et l’élimination de Cécile Duflot au premier tour en 2016.