Primaire écologiste : Yannick Jadot l'emporte et représentera les Verts à la présidentielle

Le candidat écologiste à la présidentielle est désormais connu. A l'issue du second tour de la primaire, c'est Yannick Jadot qui a récolté le plus de voix face à Sandrine Rousseau (51-49).

Plus de 122.000 personnes inscrites à cette primaire étaient appelées à départager les deux candidats par un vote en ligne de samedi à aujourd'hui.

Le profil des deux candidats était fortement opposé, avec Sandrine Rousseau, tournée vers une écologie radicale, et Yannick Jadot, orienté vers une écologie plus ouverte au grand public. Le report de voix de Delphine Batho et Eric Piolle, éliminés de justesse au premier tour, a donc été déterminant pour faire basculer le second tour.

Reste à savoir si ce clivage très marqué va laissé des traces pour la campagne de Yannick Jadot.