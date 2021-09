Procès du 13-Novembre : les victimes à la barre à compter de ce mardi

Entre crainte et envie, les victimes des attentats du 13 novembre 2015 vont désormais prendre la parole. A partir de ce mardi et pendant cinq semaines, les témoignages des parties civiles seront écoutés par la cour d’assises spéciale de Paris.

Au total, plus de 300 personnes devraient être appelées à la barre. Certaines décriront les scènes d’horreur qu’elles ont vécues, d’autres dresseront le portrait d’un proche qui a été assassiné. Beaucoup aborderont leur vie bouleversée après cette sinistre soirée.

Une quinzaine de témoignages devraient se dérouler chaque jour. D’abord s’exprimeront les personnes qui se trouvaient au stade de France puis celles qui étaient aux terrasses, durant une semaine. Puis viendra le tour de celles liées à l’attaque du Bataclan, jusqu’au mois de novembre. Face aux magistrats et aux 550 sièges que compte la gigantesque salle d’audience, l’exercice ne s’annonce pas d’une grande facilité.

DES TÉMOIGNAGES disparates EN FONCTION DES PERSONNES

D’autres attendent cependant l’instant avec impatience. «Ca fait partie de mon travail de reconstruction», a détaillé à l’Agence France-Presse un trentenaire qui se trouvait au bar La Belle équipe et dont un ami a été tué. «Je veux affronter ces personnes (les accusés, ndlr), qu’ils voient qui sont les victimes. Ce qui a pu se passer pour nous, pour ceux qui ne sont plus là».

Nombreux seront ceux à vouloir interpeller directement Salah Abdeslam, le principal accusé et seul membre des commandos terroristes à être toujours vivant. D’autres souhaiteront au contraire éviter le conflit et se concentrer sur leur récit, afin de raconter leurs souvenirs aux proches des personnes tuées ou aux magistrats de la façon la plus fidèle possible.

Par ailleurs, une des particularités des témoignages à venir est que certaines identités ne seront pas déclinées. Des rescapés et des témoins craignent en effet de la divulguer face aux accusés. De même, des victimes des attaques ne souhaitent pas que leur nom soit connu du grand public.