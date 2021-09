DIRECT - Coronavirus : le gouvernement souhaite prolonger le pass sanitaire jusqu'à l'été prochain

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. Jean Castex a confirmé, dimanche, la fin de la gratuité des tests «de confort» de dépistage du Covid-19 au 15 octobre, tout en précisant qu'ils continueront d'être remboursés pour raison médicale, sans nécessiter de prescription pour les personnes vaccinées. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

13h40

«Ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité de recourir (au pass sanitaire)», annonce Gabriel Attal. L'état d'urgence sera prolongé jusqu'à cet été, a-t-il dit.

13h17

«Le recul de l'épidémie se confirme», a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

11h21

L'expérimentation grandeur nature sur les risques de transmission du Covid en discothèque, qui avait été reportée fin juin faute de volontaires, aura finalement lieu le 17 octobre, a annoncé mercredi l'agence de recherche ANRS/Maladies infectieuses émergentes.

Bien que les discothèques aient déjà rouvert le 9 juillet, avec un protocole sanitaire et une jauge de 75%, ce test permettra de faire progresser les connaissances scientifiques et d'améliorer les mesures, espèrent ses organisateurs.

L'objectif du test est d'évaluer le risque d'infection et de transmission "chez des personnes vaccinées lors d'une soirée clubbing, en situation normale ‒ c'est-à-dire au sein d'un lieu clos, en jauge pleine et sans port obligatoire du masque".

Cette expérience aura lieu le dimanche 17 octobre 2021, de 16h00 à 23h00, dans deux établissements parisiens, la Bellevilloise et la Machine du Moulin Rouge.

11h11

Le Conseil inter-territorial espagnol (CISNS), l'organisme qui réunit les responsables politiques chargés de la Santé de toutes les régions d'Espagne, a approuvé mercredi la levée des restrictions d'affluence dans les stades à ciel ouvert en Espagne, a-t-il annoncé dans un communiqué.

"Le CISNS a fixé les limites d'affluence pour la Liga de football, la ACB (D1 de basket) et autres évènements sportifs jusqu'à 100% en extérieur, et 80% en intérieur", a indiqué le Conseil inter-territorial dans ce communiqué. Ces mesures seront applicables du 1er au 31 octobre, et seront réévaluées à la fin du mois d'octobre.

10h48

Les accords garantissant le maintien du régime d'imposition des frontaliers travaillant à domicile à cause de l'épidémie de Covid-19 sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2021, a annoncé mercredi le ministère français de l'Economie. Ces accords passés avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, instaurés en mars 2020 au début de la crise sanitaire, devaient prendre fin au 30 septembre.

Ils "prévoient que les jours travaillés à domicile du fait des recommandations et consignes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 pourront, sur option, être considérés comme des jours travaillés dans l'Etat où ils exercent habituellement leur activité et donc y demeurer imposables", selon le communiqué du ministère.

Dans le cas du Luxembourg, les jours télétravaillés en raison de la crise sanitaire ne sont pas décomptés des 29 jours habituellement télétravaillables depuis leur domicile en France par les frontaliers tout en continuant à être imposés dans le Grand Duché.

07h49

La NBA tente de finaliser, en accord avec le syndicat des joueurs (NBPA), le protocole sanitaire anti-Covid qu'elle souhaite imposer pour la prochaine saison régulière, et qui s'annonce particulièrement contraignant pour les basketteurs non-vaccinés, rapportent les médias locaux en possession du mémo de l'instance. Ces joueurs réfractaires, qui représentent actuellement 10% du contingent de la Ligue, seront peu ou prou soumis aux mêmes restrictions en vigueur durant la majeure partie de la saison passée, avant que le vaccin ne soit disponible.