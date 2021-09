DIRECT - Procès des attentats du 13-Novembre : «C’est une expérience de mort», témoigne une victime

Pendant cinq semaines, les victimes des attentats du 13-Novembre 2015 survenus à Paris et Saint-Denis sont écoutées par la cour d’assises spéciale de Paris. Suivez en direct, sur CNEWS, cet événement judiciaire historique.

19h00

Les témoignages bouleversants se poursuivent.

Ce soir là au Carillon, ils sont 5 amis. « On se retrouvait tous les vendredis soirs, c’était notre QG. J’avais 27 ans et eux 29. On évoquait la fête pour leur 30 ans. Mais ce soir là trois sont tombés sous les balles. Ni Amine, ni Emilie ni Charlotte n’ont fêté leur 30 ans » — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 29, 2021

18h18

Vifs échanges entre les avocats de La Défense, le président et certains avocats de la partie civile. Me Ronen s’étonne que le président ait laissé passer aujourd’hui « des insultes, des invectives personnelles » à l’encontre de Salah Abdeslam #proces13novembre @CNEWS — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 29, 2021

17h30

À la barre Olivier, il a reçu une balle dans le bras. Son ami Sebastien est mort, tué de 7 balles. « Il faut savoir ce que ça fait 7 balles, ça fait BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM BOUM! ». La salle est figée. Un homme se bouche les oreilles #proces13novembre @CNEWS — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 29, 2021

16h57

Florian pleure. « C’est extrêmement bruyant des armes automatiques, au début on entend des pétards mais ça ne s’arrête pas. Très vite on comprend, je me jette par terre, j’essaie de me cacher » #proces13novembre @CNEWS — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 29, 2021

16h45

Florian était au Carillon le 13/11. Il avait 24 ans. « C’est une expérience de mort, on rencontre la mort, on la voit, on la sent. Je suis très chanceux d’être devant vous aujourd’hui » #proces13novembre @CNEWS — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 29, 2021

14h27

Tina a passé 6 mois à l’hôpital, ablation d’un poumon, son bras est sauvé mais invalide à 80% « aujourd’hui j’ai plus de bras, plus de souffle, j’étais serveuse, je peux plus travailler » #proces13novembre @CNEWS — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 29, 2021

14h23

À la barre une jeune femme de 31 ans blessée par la troisième explosion aux jambes et à un bras. Une de ses artères est touchée, « on ne savait pas si j’allais remarcher. Aujourd’hui physiquement ça va, mes enfants me donnent de la force » #proces13novembre @CNEWS — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 29, 2021

14h14