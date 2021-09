DIRECT - Procès des attentats du 13-Novembre : «c'était l'enfer, comment oublier ?», témoigne une victime

Pendant cinq semaines, les victimes des attentats du 13-Novembre 2015 survenus à Paris et Saint-Denis sont écoutées par la cour d’assises spéciale de Paris. Suivez en direct, sur CNEWS, cet événement judiciaire historique.

Tina a passé 6 mois à l’hôpital, ablation d’un poumon, son bras est sauvé mais invalide à 80% « aujourd’hui j’ai plus de bras, plus de souffle, j’étais serveuse, je peux plus travailler » #proces13novembre @CNEWS

