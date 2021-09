Islamisme : des procédures pour dissoudre 6 lieux de culte et des associations

La lutte contre l’islamisme radical se poursuit. Des procédures ont été enclenchées pour fermer six lieux de culte et dissoudre plusieurs associations, tous soupçonnés d’en faire la propagande, a indiqué le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Le ministre a précisé que ces lieux de culte se trouvaient dans la Sarthe, en Meurthe-et-Moselle, en Côte-d’Or, dans le Rhône ou le Gard. Il a par ailleurs indiqué au Figaro qu'un tiers des 89 lieux de culte «soupçonnés d'être radicaux et répertoriés par les services de renseignement» sur le territoire français ont été contrôlés depuis novembre 2020.

De même, la politique de lutte contre le séparatisme islamiste «a été à l'origine de 24.000 contrôles menés tous azimuts et de 650 fermetures de lieux fréquentés par des fondamentalistes» depuis le début du quinquennat.

Une maison d'édition et la Ligue de défense noire visées

Gérald Darmanin a par ailleurs confirmé qu'il allait demander, ce mercredi en conseil des ministres, la dissolution de la maison d'édition islamiste Nawa et de la Ligue de défense noire africaine. Nawa, basée en Ariège, «incite à l'extermination des Juifs et légitime la lapidation des homosexuels», a-t-il affirmé. Concernant la Ligue de défense noire, pointée du doigt pour de nombreuses actions, parfois violentes, il a estimé qu’elle «appelle à la haine et à la discrimination». Il l’avait qualifiée de «raciste», le 13 septembre.

«Dans l'année qui vient, dix autres associations vont faire l’objet d'une procédure de dissolution, dont quatre dès le mois prochain», a-t-il également prévenu. Parmi elles, «une structure censée lutter contre +l'islamophobie+ dans le Rhône, une association salafiste dans l'Est, une autre qui verse dans le pseudo-humanitaire».

Le ministre a tenu à préciser qu’une demande a été faite aux préfets d'interdire «toute conversion de titre de séjour d'un imam détaché» par un Etat étranger. Enfin, le «contrat d'engagement républicain», prévu dans la loi séparatisme et qui conditionne l'octroi de subventions publiques aux associations au respect des valeurs républicaines, entrera en vigueur en janvier 2022, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il a confirmé que le Conseil d'Etat a validé le 24 septembre la dissolution par le gouvernement du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) et de Baraka City, intervenues fin 2020 après l'assassinat du professeur Samuel Paty par un islamiste.