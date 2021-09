Le Bon Coin : la contrebasse à 11.000 euros volée dans un train réapparait sur la plate-forme

Un soulagement pour le musicien spolié. Le 24 septembre dernier, les forces de l'ordre ont interpellé un homme qui avait volé une contrebasse d'une valeur de 11.000 euros dans un train.

Et les enquêteurs n'auront pas eu besoin de chercher très loin pour retrouver le butin musical. En effet, le voleur a décidé de mettre cet instrument quasi unique sur le site de petites annonces en ligne Le Bon Coin. Il a été arrêté alors qu'il tentait de revendre la contrebasse à un client qui n'était autre que le vrai propriétaire, rapporte Le Parisien. C'est ce dernier qui avait prévenu la police.

L'instrument avait été volé dans un train entre Chartres et Paris quelques jours plus tôt. Le musicien avait alors imploré les réseaux sociaux de l'aider à retrouver sa contrebasse et avait porté plainte. Visiblement non connaisseur de musique, le voleur a décidé d'aller voir un luthier pour réaliser une expertise. Sauf que celui-ci avait vu l'appel à l'aide sur Internet, et a prévenu le propriétaire.

Le Parisien raconte que dès son interpellation, le voleur a refusé de reconnaître être à l'origine du larcin. Il finira cependant par avouer, d'autant que le numéro de téléphone affilié au compte sur Le Bon Coin était le sien. Surnommé «Loup75» sur la plate-forme, il a été déféré au tribunal judiciaire de Paris. Il a depuis été libéré et placé sous contrôle judiciaire en attendant son jugement.