Paris : 4.400 bénévoles recherchés pour une expérience sur le Covid en boîte de nuit

«Retrouver le dancefloor» : tel est l'objectif de l'étude «Reviens la nuit», qui se tiendra le 17 octobre à Paris. 4.400 bénévoles sont recherchés pour y participer.

L'expérience consiste à évaluer le risque d'infection au Covid-19 lors d'une soirée en discothèque, en jauge pleine, avec des personnes entièrement vaccinées et sans masque.

Etude ITOC « Reviens la nuit » : l’expérimentation sur la transmission de la #Covid19 en clubs reprogrammée le 17 octobre 2021 à La Machine du Moulin Rouge et à La Bellevilloise avec les plus grands noms de la scène électronique françaisehttps://t.co/Xuh6Ur0Zou pic.twitter.com/tYwEdm7UAB — Reviens la nuit (@ReviensLaNuit) September 29, 2021

«Les résultats obtenus contribueront à faire avancer la recherche sur le Covid-19 et permettront d'envisager des protocoles sanitaires pour une ouverture pérenne de ces lieux de fêtes», expliquent l'ANRS Maladies infectieuses émergentes et les chercheurs de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui coordonnent l'étude.

Initialement prévue en juin, l'étude ITOC (Indoor clubbing Transmission of Covid-19) «Reviens la nuit» avait été annulée faute de participants. Elle est à nouveau programmée à la Bellevilloise et à la Machine du Moulin rouge de 15h à 23h.

Deux groupes distincts

Concrètement, les participants seront séparés en deux groupes. 2.200 personnes se rendront à la soirée, et les 2.200 autres resteront chez elles. Les résultats seront ensuite comparés par les chercheurs.

Pour prendre part à l'expérience, il faut être âgé d'entre 18 et 49 ans et avoir reçu les deux doses de vaccin. Il faut également résider en Ile-de-France. Les volontaires peuvent s'inscrire ici et remplir un questionnaire médical. Ils devront ensuite se rendre à une visite d'inclusion à l'expérience dans les trois jours précédant la soirée, où ils réceptionneront des kits de tests salivaires à réaliser après l'événement.

Les créateurs de l'étude espèrent ainsi combler un «manque de données sur la transmission du SARS-Cov-2 au sein d'une population vaccinée en situation de promiscuité» ainsi que sur «l'efficacité des mesures de contrôle à l'entrée des lieux de fête et sur la pertinence d'un test négatif de moins de 72h».

Les boîtes de nuit ont rouvert le 9 juillet avec une jauge de 75%. L'entrée est conditionnée à la présentation d'un pass sanitaire.