Rêver de serpents : voici la signification

Que ce soit un python, un boa, un cobra, ou encore une couleuvre, la nuit, il n’est pas rare qu’un serpent, voire plusieurs, s’invitent dans nos songes les plus profonds. Ce reptile est en effet un symbole fréquent dans les rêves. Mais comment interpréter sa présence ?

Comme l’explique Tristan Moir, psychanalyste, psychothérapeute et spécialiste du langage du rêve, le serpent représente «l'énergie sexuelle, une pulsion de vie, car c’est grâce à elle que nous nous reproduisons».

C’est pourquoi cet animal apparaît généralement dans les rêves des adolescents et des adultes, et moins dans ceux des enfants. En sachant que le serpent peut aussi symboliser «l’énergie sexuelle d’une personne extérieure».

Quand cette énergie se manifeste dans un rêve, via l’image du serpent qui, la plupart du temps, se déplace dans la pièce en s’approchant de manière menaçante, «c’est qu’elle est sollicitée et qu’elle doit s’exprimer». Et «plus le serpent est grand, plus il évoque une pulsion sexuelle importante».

UNE ÉNERGIE CANALISÉE PAR L'AMOUR

Si cette puissante énergie n’est pas utilisée ou transformée, «elle remonte à la surface dans nos rêves», poursuit l’onirologue, rappelant que les songes ont pour fonction «de confronter la personne à ses pulsions pour qu’elle puisse mieux les comprendre».

Cette image peut représenter «la froideur de la sexualité si elle n’est pas réchauffée par le sentiment amoureux». Par sa chaleur, «seul l’amour est capable de guider et de contrôler cette énergie», ajoute Tristan Moir, auteur du livre «Mieux se connaître grâce à ses rêves» (éd. Marie Claire).

Dans certains cas, souligne-t-il, «cela peut signifier que la puissance sexuelle est très forte mais censurée par la culture, les croyances, ou une éducation trop rigide, ce qui engendre un sentiment de peur ou de douleur».