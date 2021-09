Condamnation de Nicolas Sarkozy : les ténors de la droite unis derrière l'ancien président

Reconnu coupable de financement illégal de sa campagne 2012, ce jeudi matin dans l'affaire Bygmalion, Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison ferme. L'ancien président a fait appel de sa condamnation.

Alors que le verdict a été plus sévère que les réquisitions du parquet, qui avait demandé un an de prison, dont six mois avec sursis, les membres de la famille politique de l'ancien chef de l'Etat ont tenu à lui apporter tout leur soutien.

«Je veux exprimer tout mon soutien au président Sarkozy qui traverse une épreuve difficile et humainement éprouvante. Je souhaite que l’appel lui permette de rétablir son honneur. Je lui renouvelle toute mon amitié», a notamment déclaré le président LR du Sénat Gérard Larcher.

Président de l'UMP, devenu Les Républicains, à deux reprises, Nicolas Sarkzoy a aussi reçu «l'affection» de Christian Jacob, aujourd'hui à la tête du parti.

pecresse et bertrand ont aussitôt réagi

S'ils sont tous les deux dans la course à la Présidentielle, et bien décidés à représenter la droite républicaine en 2022, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, tous deux ministres sous Nicolas Sarkozy, ont également aussitôt renouvelé «leur amitié» à l'ancien chef de l'Etat.

Nicolas Sarkozy a été un grand Président de la République. J’ai été fière d’appartenir à son gouvernement et de sa confiance. Je sais qu’il se battra jusqu’au bout pour défendre son honneur et je lui adresse aujourd’hui un message d’amitie. — Valérie Pécresse (@vpecresse) September 30, 2021

Dans ces circonstances si difficiles pour lui, je veux redire mon amitié et mon estime au Président @NicolasSarkozy. Il sait pouvoir compter sur mon soutien. Il va faire appel de cette décision, je le comprends pleinement. Je forme le voeu que la vérité se fasse en appel. — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) September 30, 2021

Premier ancien président de la République placé sous surveillance électronique, la décision de justice a du reste été jugée sévère par Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, et président du groupe LR au sénat.