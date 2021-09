Violences du 1er mai 2018 : 18 mois de prison avec sursis requis contre Alexandre Benalla

Dix-huit mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende ont été requis contre Alexandre Benalla, jugé depuis mi-septembre au tribunal correctionnel de Paris, entre autres pour son intervention virile sur des manifestants, place de la Contrescarpe, le 1er mai 2018.

Le parquet a également demandé que l'ancien proche d'Emmanuel Macron soit condamné pour avoir frauduleusement utilisé des passeports diplomatiques et de service, ainsi que pour avoir porté un pistolet sans autorisation.

L’affaire Benalla avait eu l’effet d’une déflagration pour le pouvoir en place. Car outre les faits de violence en marge du défilé pour la Fête du travail, elle comprenait aussi un chapitre sur de nombreux passe-droits dont aurait bénéficié celui qui était qualifié de «monsieur sécurité» d’Emmanuel Macron.

Ce qui allait être qualifié d’«affaire d’Etat» par les adversaires politiques du président a démarré en plein mois de juillet, après une vidéo diffusée par Le Monde. Sur les images, le jeune homme, âgé alors de 26 ans, était coiffé d’un casque des forces de l’ordre (et détenait également un brassard de police). Il avait interpellé avec virulence un couple qui venait de s’en prendre à des policiers en leur jetant des projectiles.

De nombreux dossiers dans l'affaire

Or, ce jour-là, il ne devait avoir qu’un rôle d’observateur. Il est ainsi poursuivi pour «violences volontaires en réunion» et «immixtion sans titre dans l’exercice d’une fonction publique». Des faits qu’il aurait également commis, avec Vincent Crase (son ancien formateur et un collaborateur sécurité d’En Marche et de l’Elysée) quelques heures plus tôt, au Jardin des plantes, sur trois autres manifestants.

Suspendu 15 jours, Alexandre Benalla avait cependant gardé son bureau à l’Elysée. Après son limogeage, suite à la révélation de l’affaire dans la presse, il a également continué à utiliser deux passeports diplomatiques, pour aller en Afrique et en Israël.

Il est aussi accusé d’avoir obtenu un passeport de service en produisant un faux, une lettre à en-tête du chef de cabinet de l’Elysée, dactylographiée et non-signée. De plus, il est poursuivi pour port d’arme non autorisé, après une photo prise en 2017 dans un restaurant sur laquelle il détient un pistolet alors qu’il n’en n’avait pas le droit en dehors des locaux du parti En Marche, dont il assurait la sécurité.

Par ailleurs deux policiers de l’Etat-major de la Direction de l’ordre public et de la circulation sont aussi jugés. Ils sont accusés d’avoir transmis, juste après l’article du Monde, des images de vidéosurveillance afin d’aider Benalla à se défendre.