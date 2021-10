Covid-19 : le nombre de classes fermées continue de baisser

Un mois après la rentrée scolaire, le nombre de classes fermées en raison du Covid-19 ne cesse de baisser. Un rebond épidémique n’a pas été constaté avec la reprise. En l'état, la circulation du virus est de plus en plus faible dans le milieu scolaire.

Selon le dernier bilan du ministère de l’Éducation nationale, 1.692 classes et huit structures scolaires sont actuellement fermées. On en dénombrait 545 le 7 septembre, un peu plus de 3.000 le 13 septembre, 3.299 le 17 septembre et 2.366 la semaine précédente, le 24 septembre.

Ces 1.692 classes fermées représentent 0.32% des 527.000 classes que compte la France. Les huit structures scolaires fermées sont situées dans les académies de Toulouse, Guyane, Bordeaux, Poitiers, Nantes, Orléans-Tours et Créteil.

Concernant le dépistage, le dernier bilan communiqué indique qu’entre le lundi 20 et le lundi 27 septembre, 374.191 tests salivaires ont été proposés dans les établissements scolaires du pays et que 199.549 d'entre eux ont été réalisés. Des tests qui ont permis de détecter 5.242 cas positifs parmi les élèves et 235 parmi les personnels éducatifs.

Des expérimentations à prévoir

Actuellement, la règle applicable face à un cas de coronavirus avéré est la suivante : les classes du premier degré ferment dès un premier cas positif de Covid-19. Pour les classes du second degré, seuls les élèves cas contact non-vaccinés s’isolent à domicile. Leurs camarades continuent à se rendre en cours.

Cette règle est néanmoins amenée prochainement à évoluer. Le 28 septembre dernier, Jean Michel Blanquer a en effet annoncé qu’une expérimentation allait être menée dans les écoles d’une dizaine de départements. Lorsqu’un écolier sera testé positif au Covid-19, des tests seront menés sur tous les élèves et la fermeture de la classe ne sera pas automatique. Les enfants testés positifs, ainsi que ceux qui n’ont pas été testés en raison d’un refus de leurs parents, seront renvoyés chez eux.

Devant ces données épidémiques encourageantes, le ministère de l'Education nationale a d'ailleurs déjà entrepris de changer les règles au sujet du masque, là où le virus circule le moins. Ainsi, à partir de ce lundi 4 octobre, il ne sera plus obligatoire de le porter dans les écoles primaires de 47 départements où le taux d’incidence se stabilise au-dessous du seuil de 50 pour 100.000 habitants.

Pour l’instant, les départements d’Ile-de-France et ceux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sont pas encore concernés. Par ailleurs, la mesure de la fin du port du masque obligatoire ne s’appliquera pas aux enseignants.