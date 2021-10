La semaine de Philippe Labro : le courage d’un héros, la rage d’un champion

Philippe Labro est écrivain, cinéaste et journaliste. Chaque vendredi, pour CNEWS, il commente ce qu'il a vu, vécu et observé pendant la semaine. Un bloc-notes subjectif et libre.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

L’hommage national rendu, aujour­d’hui, à l’Hôtel des Invalides, au sergent Maxime Blasco, domine nettement l’actualité – en tout cas, c’est le sentiment de votre chroniqueur. Pourtant, elle est dense, cette actualité, constellée d’adjectifs et d’étiquettes. Examinons-les, avant de parler de Maxime Blasco. Les Français aiment le verbe, le choix des mots. Nous sommes en plein dans la valse des épithètes.

«Pragmatique et raisonnable.» Ainsi définit-on Yannick Jadot, le député européen, qui vient de remporter le second tour de la primaire écologiste. Il bat, de très peu, une candidate, Sandrine Rousseau, dont les déclarations «radicales» (autre appellation à la mode) avaient fait sourire, ou frémir, selon l’importance qu’on accordait à cette «écoféministe». Voici donc Jadot vêtu de l’habit du «pragmatisme». Qu’en dit le dictionnaire ? «Attitude de quelqu’un qui s’adapte à toute situation, qui est orienté vers l’action pratique».

«Miraculeux et génial.» Les compliments ne manquent pas pour saluer le but de Messi à la 74e minute du match PSG-Manchester City, hier soir, dans un Parc des Princes dont la rumeur et les chants soulignaient le grand retour du public après deux saisons de stades vides et sinistres. D’un seul coup de patte «sublime», de cette «caresse violente», selon les spécialistes devenus lyriques, Leo Messi – bien aidé, ne l’oublions pas, par une passe subtile de Kylian Mbappé – a renversé un match jusque-là difficile et fait hurler «goooooooooaaaaaaaal !» aux commentateurs devant leurs micros, de l’Espagne jusqu’à l’Argentine. La joie sur le visage de cette «puce» de 34 ans, six fois vainqueur du Ballon d’or, faisait plaisir à voir. Il avait beau avoir déjà tout fait, tout gagné, Leo Messi ressemblait à un gamin qui marque son premier but dans le terrain vague d’une banlieue miséreuse.

«Surprenant et disruptif». Ainsi s’ins­talle, de façon spectaculaire, Eric Zemmour dans une course à la présidentielle qui ne ressemble en rien à ce que l’on attendait il y a tout juste quelques mois. Le dernier numéro de l’hebdomadaire Challenges publie un sondage Harris Interactive. Sans avoir déclaré sa candidature, le polémiste affiche 13 % des intentions de vote. Marine Le Pen y laisse des plumes : on parle de «dégringolade». Son talent télégénique, sa connaissance des dossiers, le contenu de son discours sont en train de bouleverser la classe politique. C’est sans précédent. Question : cela va-t-il durer ?

«Courageux et exemplaire». Mais voilà, et tel était l’objectif de ma chronique : comparé à ces occurrences, un homme valeureux et héroïque, le sergent Maxime Blasco invite à balayer toutes les joutes politiques et à nous incliner. Il faut lire dans L’Opinion de ce jour, Gérard Guerrier, auteur, en avril dernier, d’un livre intitulé Du courage (éd. Paulsen). Blasco, petit pâtissier grenoblois, qui s’engage à 26 ans au 7e bataillon de chasseurs alpins parce qu’il veut «donner du sens à (sa) vie», coche, selon Guerrier, «toutes les cases du courage véritable». La lucidité. Il savait que ce nouveau métier était dangereux. La persévérance. Tous ses chefs et frères d’armes furent témoins de ses engagements. La force et l’élan, également, qui permettent d’aller au-delà de la raison. Enfin, protéger les autres. Tué lors d’une opération de combat au Mali, Max Blasco, déjà multidécoré pour toutes sortes de faits d’armes, interrogé par Gérard Guerrier, lui avait confié sa propre définition du courage : «Faire quelque chose contre nature pour une juste cause.» Lisons ce livre de Guerrier et, surtout, réfléchissons à la vertu de tels hommes. Ils sont plus nombreux qu’on ne le croit et leur exemple est le déni suprême de ce «déclin français» trop souvent annoncé par les Cassandre qui parcourent les médias.