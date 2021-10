Réforme de l'assurance chômage : ce qui change avec les nouvelles règles en vigueur aujourd'hui

Après un parcours laborieux fait de négociations interrompues et de recours juridiques, le texte actant les nouvelles règles de calcul de l’assurance chômage entre en vigueur aujourd'hui, vendredi 1er octobre.

Cette mesure phare de la réforme de l’assurance chômage, annoncée par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2017, avait été suspendue en juin par le Conseil d’Etat à cause des «incertitudes [qui pesaient] sur la situation économique». Mais, aujourd’hui, le ministère du Travail estime que le moment est venu. Tous les nouveaux inscrits à Pôle Emploi vont donc étrenner leur lot de changements.

La modification la plus marquante concerne le mode de calcul du salaire journalier de référence. Ce dernier, qui sert à déterminer le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), était jusqu’ici issu de la division du salaire total perçu par le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence, soit douze mois. Désormais, ces revenus seront divisés par l’ensemble des jours écoulés entre le premier et le dernier jour d’emploi, travaillés ou non, sur une période de référence de 24 mois.

Concrètement, cela signifie que le même salaire sera divisé par un plus grand nombre de jours, y compris pour ceux qui n’ont pas travaillé de manière continue, ce qui peut entraîner une baisse de l’indemnisation. En parallèle, la durée de cette dernière est allongée, à quatorze mois en moyenne au lieu de onze. Sachant que, dans les faits, la majorité des chômeurs trouvent un emploi avant d’épuiser leurs droits.

En avril, l’Unédic, qui pilote le système d’indemnisation, a révélé une étude estimant que 41 % de ceux qui ouvriront des droits dans l’année suivant la mise en place de la réforme toucheront une allocation plus faible, de 17 % en moyenne. Cela représente 1,15 million de personnes. Le gouvernement affirme que ces chiffres ne tiennent pas compte de l’amélioration récente de la conjoncture et insiste sur la nécessité de désendetter l’Unédic. Elisabeth Borne défend par ailleurs une réforme visant à «lutter contre le recours excessif aux contrats courts» qui ont «explosé de 250 % en quinze ans».

Un «parti pris idéologique» ?

Ce discours ne convainc pas les syndicats, qui dénoncent une mesure pénalisante pour les salariés alternant période d’emploi et de chômage. La CGT, FO, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC ont notamment fait part de leur intention d’attaquer le texte devant le Conseil d’Etat. Une centaine d’économistes, dont Thomas Piketty et Aurélie Trouvé, s’opposent eux aussi «fermement à la mise en œuvre de cette réforme» dans une tribune publiée ce jeudi 30 septembre par le Monde.

Citant différents travaux sur le sujet, ils rappellent que «seuls 40 % des demandeurs d’emploi perçoivent une allocation chômage», et que celle-ci est obligatoirement inférieure au salaire antérieur. L’argument selon lequel les chômeurs «gagnent plus quand ils sont au chômage qu’en travaillant» est donc invalide et ce décret vient, d’après eux, «fortement diminuer les droits» des demandeurs d’emploi, «dans un contexte de crise sans précédent». Qualifiant cette réforme de «parti pris idéologique», ces économistes la jugent non seulement «inefficace», mais aussi «injuste et punitive».