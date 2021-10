Paris : une manifestation contre le crack prévue ce samedi

«Stalincrack», ils n'en peuvent plus. Des riverains manifestent ce 2 octobre place de Stalingrad (19ème arrondissement de Paris) contre la présence de consommateurs de crack dans les rues de la capitale.

Le rassemblement se tiendra à 14h à l'appel de plusieurs collectifs, comme StopCrackEole, Collectif 19, Paris AntiCrack ou encore Renaissance des jardins d'Eole. L'objectif est clair : «protester contre les nuisances liées au crack et à d'autres drogues dures (...) générant insécurité, violence, insalubrité, manque de tranquillité, etc», explique un communiqué commun relayé sur Facebook.

Les riverains formulent d'ailleurs des revendications très précises. Parmi elles : la fermeture des salles de consommation «encadrée», «qui entraîneront ou multiplieront les nuisances et le deal». La maire de Paris Anne Hidalgo a prévu d'ouvrir quatre nouvelles «salles de shoot» dans les prochaines semaines, en plus de celle qui existe depuis 2016 rue Ambroise-Paré (10ème arrondissement). Selon les riverains, cette salle «n'a enregistré aucune sortie de l'addiction et a accru les nuisances liées au deal».

Les collectifs réclament plutôt «une prise en charge sanitaire digne et des soins appropriés pour les toxicomanes, à l'écart des lieux habités». Ils exigent également que la loi interdise la création de «salles de shoot» à proximité des écoles ou habitations.

Via cette manifestation, les riverains espèrent mettre fin à ce qu'ils considèrent comme étant un «abandon de leurs quartiers par les pouvoirs publics». Le 29 septembre déjà, ils s'étaient rassemblés à proximité de Porte de la Villette (19ème arrondissement), où ont été déplacés les consommateurs de crack, un dérivé bon marché de la cocaïne.

Un mur a même été érigé en catastrophe pour empêcher les toxicomanes de se rendre dans les communes limitrophes de Pantin et Aubervilliers. Déplacés dans les jardins d'Eole (18ème arrondissement) puis à Porte de la Villette, les consommateurs de crack attendent d'être pris en charge et les riverains s'impatientent. La municipalité a quant à elle fait savoir qu'il «n'y avait pas de solution miracle».