Pluie et inondations : la vigilance orange étendue à 22 départements, dont Paris

La liste s'allonge. Ce samedi 2 octobre en milieu d’après-midi, Météo France a étendu à 22 départements de l'Ouest, de la région parisienne et de la vallée du Rhône, sa vigilance orange «pluie-inondation», «crues» et «vents violents» à 22 départements, contre quinze précédemment.

Dans le détail, l'Eure, l'Oise, la Seine-Maritime, la Loire, la Lozère, l'Ardèche et le Gard ont ainsi rejoint l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, la Sarthe, Paris, les Yvelines, la Vendée, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. L’alerte court jusqu’à dimanche 6h.

Suivant les prévisions, les pluies ont commencé à tomber à la mi-journée et devraient se renforcer au fil des heures, notamment dans la soirée.

Les cumuls les plus forts attendus sur les Pays de la Loire

«Une lame d’eau de 40 à 60 mm est attendue sur une vaste zone avec même localement jusqu’à 80 mm.», avait plus tôt indiqué Météo France, ajoutant que «les cumuls les plus forts attendus sont sur les Pays de la Loire où on pourra aller localement jusqu’à 60/80 millimètres».