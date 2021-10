Présidentielle 2022 : Eric Zemmour crédité de 15% d'intentions de vote, au coude-à-coude avec Marine Le Pen

Si le premier tour de la présidentielle 2022 avait lieu ce dimanche et s'il était candidat, le polémiste Eric Zemmour serait crédité de 15% d'intentions de vote, d'après un sondage rendu public ce vendredi 1er octobre. Il rattraperait ainsi la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, deuxième, à un point seulement devant lui (16%).

Celui dont on dit qu'il pourrait incarner «l'union des droites» pourrait, d'après cette enquête Ipsos Sopra-Steria pour franceinfo et Le Parisien, bénéficier d'un transfert de voix venant de la droite et de l'extrême droite.

Dans une configuration où ce serait Xavier Bertrand qui porterait les couleurs de la droite, ce dernier n'arriverait ainsi qu'à la quatrième place (14%), lorsque Nicolas Dupont-Aignan atteindrait péniblement les 1,5%. Surtout Marine Le Pen, elle, perd neuf points par rapport à la dernière étude parue il y a deux semaines. Emmanuel Macron reste premier, à 24%.

Pour autant, si une potentielle candidature d’Éric Zemmour fait trembler les droites, l’étude montre que celle-ci n’a pas de conséquences sur les candidats de gauche, comme Anne Hidalgo (PS) qui reste à 5% des intentions de vote et Yannick Jadot (Les verts) à 9%.

Des sondages très observés

En attendant une éventuelle annonce de candidature, Eric Zemmour continue quoi qu'il en soit d'assurer la promotion de son dernier livre, «La France n'a pas dit son dernier mot» (Ed. Rubempré). Ce vendredi, il était par exemple à Valenciennes (Nord) où il a déjeuné avec plusieurs chefs d'entreprise.

Ce samedi, le polémiste est également attendu au Grand Palais de Lille (Nord) pour une conférence devant 1.500 personnes. D’après le potentiel candidat à la présidentielle, il ne s’agit pas pour autant d’un meeting politique. «Ce sont les gens qui viennent qui le transforment en meeting», a-t-il nuancé au micro de CNEWS.

Le sondage d'Ipsos Sopra-Steria a été très remarqué dans la mesure où il marque un «bond» par rapport à une autre étude, parue jeudi, placant cette fois Eric Zemmour à 10% d'intentions de vote. Dans cette autre enquête OpinionWay pour CNEWS et Les Echos, le polémiste apparaît ainsi comme le quatrième homme dans la mesure où Emmanuel Macron est toujours en tête (24%), suivi de Marine Le Pen (20%) et de Xavier Bertrand (15%).