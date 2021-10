Bernard Tapie en cinq chansons

Bernard Tapie est décédé ce dimanche 3 octobre, à l’âge de 78 ans. Célèbre dans différents domaines médiatiques, l’homme d’affaires s'était également essayé à la chanson à travers quelques titres, dont le plus connu reste son improbable featuring avec l’artiste Doc Gynéco.

Après avoir passé son service militaire à 20 ans, Bernard Tapie attendra ses 23 ans pour se lancer dans la musique. Pour ça, il modifie l’orthographe de son nom qui devient «Bernard Tapy». Il est ainsi chanteur et signe son premier 45 tours chez le label RCA en mai 1966.

Pour ce court projet, il écrit lui-même les quatre morceaux intitulés, «Je ne crois plus les filles» qui reste le titre phare de cet album, accompagné de «Avait-il tord ?», «Le retour» et «Vite un verre».

Un mois plus tard, un nouveau 45 tours intitulé «Passeport pour le soleil» sort dans les bacs avec trois autres morceaux qui joignent ce titre. Cette musique qui est à l’origine une chanson de Louis Amade, avait par la suite été adaptée pour le film américain «Les Bérets Verts» du réalisateur et acteur John Wayne.

Malheureusement pour Bernard Tapie, le succès n’est pas au rendez-vous. Mais celui qui a toujours été réputé pour être coriace, n’abandonne pas encore son projet de percer dans la chanson française aux côtés des plus grands. Il enregistre un dernier projet avec quatre nouveaux titres dont «Les pistonnés» dans lequel il évoque son service militaire.

Quelques années plus tard, Bernard Tapie raccroche. Pourtant, sa passion pour la musique le rattrape et à l’occasion d’une œuvre caritative pour la fondation «Perce-Neige», qui n’est autre que l’association créée par Lino Ventura pour les enfants handicapés, l’homme d’affaire devenu célèbre, enregistre en 1985 le titre «Réussir sa vie». Écrit et composé par Didier Barbelivien, le morceau sortira sous le format 45 tours, avec la maison de disque Eddie Barclay.

Après avoir été chanteur de variété française, puis crooner, il surprend en mettant un pied dans le «rap game», grâce à Doc Gynéco qui l’invite sur le titre «C’est beau la vie», en 1998. À cette époque, Bernard Tapie était rattrapé par la justice et les dettes. Le duo enregistre un clip où il se donne la réplique dans une voiture et lâche à tour de rôle des punchlines contre leurs ennemis.