Direct - Mort de Bernard Tapie : «une chapelle ardente» sera installée au Vélodrome de Marseille

Bernard Tapie est mort ce dimanche 3 octobre, à l'âge de 78 ans, des suites d'un cancer. La mort de l'homme aux multiples visages a été confirmé par sa famille.

14h28

Les obsèques se tiendront à la cathédrale de la Major, face à la Méditerranée, a ajouté le maire de Marseille Benoît Payan, sans pouvoir encore préciser la date de la cérémonie.

De plus, le maire a annoncé qu'il se rendra dès cet après-midi à «l'hommage populaire et spontané» des Marseillais au stade Vélodrome, devant lequel une gigantesque photo noir et blanc de Bernard Tapie, en costume-cravate, ballon de football à la main, a été installée.

12h45

Le maire de Marseille Benoit Payan a annonce qu'un hommage populaire sera rendu cet après-midi devant le stade Vélodrome. Une chapelle ardente devrait également être ouverte dans l'enceinte sportive.

11h47

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont dits "touchés" dimanche par le décès de Bernard Tapie, "dont l'ambition, l'énergie et l'enthousiasme furent une source d'inspiration pour des générations de Français".

"Cet homme qui avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune ne déposait jamais les armes, et livra bataille contre le cancer jusqu'à ses derniers instants", ajoute un communiqué de l'Elysée.

11h43

11h21

11h02

10h49

«La déferlante de commentaires et de portraits qui va surgir à l'annonce de la mort de Bernard Tapie pourra se résumer en quelques mots: c'était un homme, un vrai», a écrit ce dimanche sur Twitter l'écrivain et éditorialiste Philippe Labro.

10h37

L'ancien président Nicolas Sarkozy a tweeté ce dimanche matin un message en hommage à Bernard Tapie. Il «aura vécu jusqu'au bout avec une passion intacte, une énergie indomptable et une grande empathie pour les gens», a-t-il notamment écrit dans son tweet.

10h33

Le PSG, grand rival de l'OM, a présenté tôt ce dimanche leurs condoléances à la famille de Bernard Tapie.

10h10

«L’annonce de la mort de Bernard Tapie est une grande tristesse», vient de réagir l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner en marge du campus de la majorité présidentielle à Avignon.

Bernard Tapie.



Je pense à sa famille, à ses proches.





Il aura marqué notre région, et notre pays.



Il restera, pour toujours, dans les cœurs de ceux qui l’ont connu.





10h02

Bernard Tapie est mort a annoncé la famille au groupe de presse La Provence, dont l'homme d'affaires était l'actionnaire majoritaire.

"Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer", précise le communiqué envoyé à la Provence.

Sur son compte Instagram, Stéphane Tapie, l'un des fils de l'ancien homme d'affaires, a confirmé l'information d'un court message, "Au revoir mon Phénix", en légende d'une photo en noir et blanc de lui et son père.