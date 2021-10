Mort de Bernard Tapie : le touchant hommage de son fils sur Instagram

Alors que l'homme d'affaires et ancien ministre Bernard Tapie vient de décéder ce dimanche 3 octobre des suites d'un cancer, son fils Stéphane a tenu à lui rendre hommage sur Instagram.

«Au revoir mon Phénix», a simplement écrit Stéphane Tapie sur le réseau social. Âgé de 52 ans, le fils de Bernard Tapie et de Michèle Layec a ainsi fait référence au surnom récemment donné à son père, alors que celui-ci se battait ces dernières années contre un cancer multimétastasé après avoir vécu mille vies.

Un surnom également donné à Bernard Tapie par sa fille Sophie, qui a tenu à lui rendre hommage dans son dernier album. Dans son titre «Le Phœnix», la chanteuse évoque l'histoire d'un oiseau qui renaît de ses cendres, dont l'âme n'est pas à vendre.

«L'histoire était un peu trop belle, ça les gens n'aiment pas. À voler trop près du soleil, je me suis brûlée chaque fois», chante encore Sophie Tapie, qui a récemment confié avoir écrit ce titre «sans filet», essayant «quelque chose [qu'elle n'avait] jamais fait auparavant».

Comment décrire ce que je ressens au moment où je vous fais découvrir ce clip.Un mélange de grandes pudeurs et de lâcher prise, afin de lui donner le courage et la force de continuer à se battre que je voulais me livrer dans ce texte que j’ai écrit sur mesure pour lui pic.twitter.com/60XwiZU71F

— Sophie Tapie (@SophieTapie) August 25, 2021