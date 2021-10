Quand Pierre Arditi diagnostiquait un cancer à Bernard Tapie dans un film de Claude Lelouch

Une coïncidence troublante. Lors de sa première (et seule) apparition au cinéma, Bernard Tapie jouait le rôle d'un homme à qui l'on diagnostique un cancer de l'estomac, la même maladie qui a emporté l'homme d'affaires ce dimanche.

En 1996, Bernard Tapie fait ses premiers pas au cinéma avec «Hommes, femmes, mode d’emploi», réalisé par son ami Claude Lelouch. Dans ce film au casting éclectique (Fabrice Luchini, Ophélie Winter, William Leymergie...), Bernard Tapie incarne Benoît Blanc, un homme d'affaires sans scrupule.

Après avoir passé une endoscopie gastrique, son personnage a rendez-vous chez un éminent médecin, joué par Pierre Arditi, qui lui diagnostique un cancer de l'estomac. Ce qui n'était qu'une fiction deviendra malheureusement une réalité. Vingt ans plus tard, en septembre 2017, Bernard Tapie annonce être atteint d'un double cancer de l'estomac et de l'œsophage.

Un long combat contre la maladie

Et le hasard ne s'arrête pas là. Dans un entretien au JDD en mars 2019, l'ancien président de l'OM confiait avoir croisé le chemin de Pierre Arditi le jour même où il a appris sa maladie.

«J'ai pris l’avion à Nice et je me suis retrouvé assis à côté d’Arditi. Je lui ai dit que j'allais mal et que ce cancer qu'il m’avait trouvé il y a vingt ans au cinéma, je l’avais pour de vrai. Il m’a pris les mains et on a eu la chair de poule», raconte-t-il.

Pendant plus de trois ans, Bernard Tapie aura lutté sans relâche contre le cancer, restant toujours optimiste malgré l'évolution inexorable de la maladie.