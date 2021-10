Quels sont les 10 départements qui vont tester le nouveau protocole sanitaire dans les écoles ?

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, avait annoncé l’expérimentation d’un nouveau protocole sanitaire dans les écoles primaires. Dix départements ont été choisis pour tester ces nouvelles règles anti-covid.

Ce nouveau protocole «consiste à chaque fois qu'il y a un cas positif à tester toute la classe et à ne renvoyer à la maison que ceux qui sont positifs», avait expliqué le ministre la semaine dernière. Aujourd’hui, la règle veut qu’au premier cas de contamination au Covid-19, la classe soit fermée pour une durée de sept jours. Les moins de 12 ans n'étant pas éligibles à la vaccination, tous les élèves sont donc renvoyés chez eux, contrairement aux collégiens et lycéens vaccinés.

Jean-Michel Blanquer avait alors annoncé que ce dispositif serait testé dans une dizaine de départements, aux situations sanitaires différentes pour pouvoir comparer les effets de ces nouvelles mesures.

Selon les informations de France info et du Parisien, les dix départements retenus pour cette expérimentation sont l'Aisne, l'Ariège, la Côte-d’Or, les Landes, la Manche, le Morbihan, la Moselle, le Rhône, le Val-d’Oise et le Var. Le Val-d’Oise reste le département avec le taux d’incidence le plus élevé de la liste, avec 67 cas pour 100.000 habitants. L’Ariège, le Var, le Rhône et la Moselle se trouvent aussi au-dessus du seuil d’alerte de 50 cas. Dans les autres départements, tous classés en vert, le porte du masque sera levé dès ce lundi 4 octobre dans les écoles primaires. L'expérimentation devrait aussi débuter en début de semaine.

Ce nouveau protocole suit un avis émis par le Conseil scientifique le 13 septembre dernier, qui recommandait d'effectuer des tests hebdomadaires chez les enfants, et indiquait : «le dépistage systématique amène à détecter précocement les introductions de virus dans les classes, permettant alors de ne renvoyer chez eux que les enfants détectés positifs, et non tous les élèves de la même classe. Les bénéfices sont donc à la fois sanitaires (moins de cas) et pédagogiques (moins de jours de classes perdus).»