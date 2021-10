Seine-Maritime : arrêté par la DGSI, un jeune de 19 ans voulait commettre un massacre

La DGSI vient d'arrêter un jeune homme particulièrement dangereux. Victime de harcèlement scolaire dans son enfance, ce garçon de 19 ans avait prévu de commettre un attentat dans une mosquée et dans un lycée de Seine-Maritime. Il a été mis en examen et écroué.

«Je veux faire pire que Columbine», avait-il écrit dans ses carnets, en référence à la tuerie perpétrée dans un lycée américain le 20 avril 1999, qui avait fait 15 morts dont les deux preneurs d'otages. Ce jeune de 19 ans, au passé chahuté, avait une volonté très claire d'organiser une tuerie de masse et de s'en prendre directement à son ancien lycée, où il avait même fait des repérages.

arrêté par la DGSI le 28 septembre

Il a finalement été interpellé et placé en garde à vue mardi dernier, le 28 septembre, par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a ainsi révélé Le Parisien, qui confirme une information du parquet national antiterroriste. Le jeune homme, originaire de l'agglomération havraise, a depuis été déféré devant un juge antiterroriste, puis mis en examen pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle» et placé en détention provisoire ce vendredi.

Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont découvert un arsenal d'armes à feu et de couteaux ainsi que des cahiers remplis de notes, intitulés «Mein Kampf», sortes de journaux intimes dans lesquels il confie ses frustrations et ses ambitions de commettre l’irréparable. Une date avait d'ailleurs été choisie : le 20 avril 2022, comme celle de la tuerie de Columbine, et de l'anniversaire d'Adolf Hitler.

Répéré par les services de la DGSI alors qu'il discutait sur Telegram avec d'autres jeunes gens, au profil similaire, il ne pourra pas mettre en œuvre sa sordide opération. Stoppé net dans ses envies meurtrières, il a notamment expliqué en garde à vue que le harcèlement scolaire était un problème majeur dans notre pays et que l'Etat était incompétent pour lutter contre l'islam radical.