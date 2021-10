Intempéries : le Préfet des Alpes-Maritimes ferme les écoles et demande le départ anticipé du lieu de travail

De nouvelles cellules orageuses très actives sont attendues sur l’ensemble du département des Alpes-Maritimes. Avec des cumuls de pluie jusqu’à 120 mm et des rafales de vent de 100 km/h et grêle. L’épisode le plus intense est prévu entre 15h et 18h.

Face à cette situation, le Préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez a décidé de fermer les écoles dès ce lundi midi dans le département. Il demande aussi aux entreprises et administrations de libérer leur personnel de manière anticipée.

La Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur ont également pris des mesures de prévention.

Dès 13h, les parcs et jardins publics seront fermés ainsi que l’accès au littoral. La Ville a appelé tous les commerçants et plagistes à rentrer leurs matériels extérieurs et a demandé à 21 pharmacies de fermer leurs barnums de dépistage de la Covid-19.

Le montage de l’événement «Smart Mobility Show» sur le Quai des Etats-Unis est interrompu jusqu’à nouvel ordre. Le périmètre est sécurisé par des barrières empêchant la circulation des piétons dans cette zone à risque.

Un an après le drame des inondations dans la Roya et la Vésubie, la cérémonie d'hommage aux secours intervenus dans ces intempéries, prévue à Nice, a été annulée à cause du risque météo.

La cellule d'information du public est activée. Elle est joignable au 09 70 80 90 40