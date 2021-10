Les images impressionnantes des intempéries qui frappent le Sud-Est

Météo France a placé ce lundi le département des Bouches-du-Rhône en vigilance rouge pluie-inondation en raison d'un épisode pluvio-orageux actif qui comporte un risque de «phénomènes violents». Tandis que cinq autres départements (Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse et la Corse du sud) sont placés en vigilance orange. La veille, des pluies diluviennes avaient frappé le Gard, l'Ardèche et la Lozère.

A Marseille, un homme a évacué via un bateau pneumatique deux personnes réfugiées sur le toit de leur voiture, prise dans les eaux dans le 13e arrondissement.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont partagé des images impressionnantes de ce nouvel épisode cévenol qui frappe le sud-est du pays.

Les premières inondations touchent les Cévennes, ici à Vielvic en Lozère. Les pluies diluviennes perdurent et on relève déjà 218 mm à Villefort ! (via @clabbe15) pic.twitter.com/OEVewLFsP5

