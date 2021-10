Port du masque en entreprise : 74% des salariés n'en veulent plus

Selon un sondage réalisé par Ipsos-Sopra Steria, une grande majorité des salariés voudraient que le masque disparaisse de leur espace de travail, alors que la courbe épidémique du coronavirus continue de baisser en France.

En effet, ils sont 74% à vouloir que le masque soit définitivement écarté de leur entreprise, 80% chez les cadres, 79% chez les ouvriers et 69% chez les employés. En parallèle, seulement 8% des sondés, se disent «totalement opposés» au fait d'enlever le masque en intérieur.

Cette majorité en faveur du retrait du masque démontre que les salariés sont convaincus par les mesures prises par leur employeur. Selon le sondage, «80% des personnes actives interrogées se disent rassurées quand elles se rendent sur le lieu de travail», a précisé Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos France, à nos confrères du Parisien.

«La peur a considérablement reflué depuis le début de la pandémie, et plus elle baisse, plus la lassitude s'installe à l'égard d'un certain nombre de restrictions», a-t-il ajouté.

Le pass sanitaire pour retirer le masque

Disposés à tourner la page d'une période sanitaire et professionnelle compliquée, 67% des salariés se diraient même favorables à la généralisation du pass sanitaire en entreprise. Pour l'instant, ce dernier n'est obligatoire que pour les salariés en contact avec le public, comme dans la restauration ou les lieux de loisirs.

Son extension dans les bureaux n'a jamais été envisagée et son application est toujours considérée comme illégale et passible d'un an de prison et 45.000 euros d'amende.

Cette forte majorité de salariés pour le pass sanitaire illustre, selon Brice Teinturier, le fait que «les anti-pass et antivax sont minoritaires et pas du tout suivis par la population». En outre, 67% des personnes interrogées se positionnent en faveur de la vaccination obligatoire pour tous les salariés.